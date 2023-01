Judith Eyck weg bij Vakanties.nl en Zoover

Deel dit artikel

Judith Eyck heeft afscheid genomen van Vakanties.nl en Zoover waar zij managing director was. “Nieuw jaar, nieuw hoofdstuk. Het was een prachtig avontuur van 5 jaar bikkelen, bouwen en groeien waarbij mijn veerkracht tot het uiterste is uitgedaagd.”

“Met trots kijk ik terug op wat Elwin Kamp en ik de afgelopen jaren hebben geleerd en bereikt. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle bijzondere mensen die ik heb leren kennen. Ik ga het team missen, maar kijk vooral uit naar de toekomst. Daarover snel meer.”

Eyck was zeven jaar werkzaam als marketing en e-commerce manager bij Sunweb, waarop ze bij Vakanties.nl aan de slag ging, dat zij en Joost Romeijn in 2017 hebben opgericht. In 2020 kreeg Eyck ook de leiding over Zoover.nl dat werd overgenomen.

Eijck werd in 2020 uitgeroepen tot Travel Talent tijdens het Reisgala.

Lees hieronder het interview dat Travelpro in 2019 met Eyck had.

Author Arjen Lutgendorff