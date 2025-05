Het Vakantie Festival, dat in het voorjaar van 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, krijgt versterking van een specialist pur sang: Just be Travellers van Esther en Maaike hebben hun deelname bevestigd.

De reisorganisatie staat bekend om haar diepgaande expertise in camper- en autorondreizen door Amerika en Canada. Esther en Maaike, eigenaren van Just be Travellers, zien in het festival een waardevolle aanvulling op hun persoonlijke aanpak: “Wij geloven in reizen op eigen tempo en met volledige vrijheid – iets wat perfect tot uiting komt in onze camper- en autorondreizen door Noord-Amerika. Het Vakantie Festival biedt een mooie kans om in direct contact te komen met reizigers die op zoek zijn naar avontuur, natuur en maatwerk. Hier kunnen we laten zien hoe bijzonder zo’n reis kan zijn, als het echt goed is uitgedacht.”

T.J. van Apeldoorn & Frits Kuijper, oprichters van het Vakantie Festival, zijn verheugd met de deelname: “Just be Travellers is een specialist met een heel mooie aanbod voor de bezoeker. Esther is een vakvrouw met liefde voor haar product en dat voel je in alles wat ze doet. Dit is precies het soort specialist dat we op het Vakantie Festival willen laten schitteren.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en belooft een inspirerende beleving te worden vol reisinformatie, entertainment en directe ontmoetingen met reisexperts.

Meer informatie over het Vakantie Festival ontvangen? Ga dan naar: https://vakantiefestival.com/exposanten/