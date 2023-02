Kenya Airways in zomer dagelijks tussen Schiphol en Nairobi

Deel dit artikel

Kenya Airways heeft vandaag aan Travelpro bekendgemaakt dat het dit zomerseizoen dagelijks gaat vliegen tussen Schiphol en Nairobi.

Het zomerseizoen waarin Kenya Airways dagelijks vliegt duurt van 28 maart tot 30 oktober. De rest van het jaar vliegt ‘The pride of Africa’ vijf keer per week tussen Schiphol en Nairobi. Naast Kenya Airways vliegt ook KLM dagelijks van Schiphol naar Nairobi.

Eind januari heeft KLM nog haar excuses aangeboden aan de Keniaanse regering waarbij KLM liet weten dat het haar reisadvies voor Kenia nooit had mogen worden gepubliceerd, aangezien het alleen bedoeld was voor passagiers die naar Tanzania reizen.

Buitenlandse vakbladen schrijven zelfs dat de diplomatieke betrekkingen van KLM met Kenia en Tanzania bedreigd werd na het publiceren van twee reisadviezen op de KLM-website waarin werd geschreven over ‘onrust’ in de twee Afrikaanse landen en mogelijke reisverstoringen. “Dit was een fout die we hebben gecorrigeerd”, aldus KLM.

De Keniaanse minister van Transport, Kipchumba Murkomen, schreef over het gebeuren een betoog op Twitter, waarin hij onder andere aangaf in shock te zijn dat een airline als KLM zulke “kwaadwillig, verzonnen valse beschuldigingen verspreidt zonder de feiten te controleren en zonder de gevolgen voor het imago en de economie van Kenia in overweging te nemen”.

My statement on KLM’s false claims of Civil unrest in Kenya. pic.twitter.com/10hbqsJK9C — KIPCHUMBA MURKOMEN, E.G.H (@kipmurkomen) January 28, 2023

Auteur Arjen Lutgendorff