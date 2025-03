Kinderen hebben steeds meer invloed op de keuze van de vakantiebestemming binnen het gezin. Uit gezamenlijk onderzoek van TUI en DPG Media blijkt dat in maar liefst 64 procent van de gezinnen iedereen het eens is over waar de vakantie naartoe gaat – en dat is vaak dankzij de inbreng van de jongste gezinsleden.

Voor de campagne ‘Kinderen zijn de baas’ ondervroegen TUI en DPG Media 500 kinderen van 5 tot 16 jaar én hun ouders over hun vakantievoorkeuren. De uitkomsten bevestigen een duidelijke trend: kinderen denken actief mee en hun stem telt.

Spanje en Italië scoren het hoogst

Spanje is veruit favoriet bij zowel ouders als kinderen, gevolgd door Italië. Vooral tieners kiezen opvallend vaak voor Spanje (56 procent). Bij steden zijn Barcelona en Rome populair bij zowel ouders als kinderen, met motieven als “het lekkere eten” en “het stadion van FC Barcelona”. Jongere kinderen kiezen graag voor Parijs vanwege Disneyland en de Eiffeltoren, terwijl tieners Dubai opvallend vaak noemen – “door de mooie auto’s en filmpjes op YouTube”.

Hotel met zwembad, auto als vervoermiddel

Zowel kinderen als ouders hebben een duidelijke voorkeur voor hotels, vakantiehuizen of bungalows. De all-inclusive formule wordt door beide groepen gewaardeerd, terwijl kampeervakanties minder in trek zijn. De auto is het favoriete vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig.

Waterpret vs. rustmomenten

Zwembaden, zon en lekker eten zijn belangrijk voor alle leeftijden, maar kinderen geven duidelijk de voorkeur aan actie: glijbanen, kidsclubs en avontuurlijke uitstapjes. Ouders zoeken daarnaast ook natuur, cultuur en rust.

Samen kiezen werkt het best

In de meeste gezinnen wordt de vakantiebeslissing gezamenlijk genomen. Tieners overleggen het vaakst mee (86 procent), maar ook jongere kinderen praten al volop mee over de bestemming. Zowel ouders als kinderen zijn over het algemeen tevreden met de uitkomst: 58 procent van de ouders is blij met hoe de keuze tot stand komt, bij kinderen ligt dat percentage zelfs hoger.