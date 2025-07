Kirsten Muntendam (BBI Travel): “Bij ons zit de groeiende belangstelling voor Scandinavië als vakantiebestemming voornamelijk in de winterreizen. Scandinavië als zomerbestemming is voor ons altijd al populair geweest. Winterreizen naar Noorwegen, Zweden en Finland zijn echter booming. Voor de voorjaarsvakanties van volgend jaar zitten wij al zo goed als vol. De uitgestrektheid van de natuur, de stilte en het landschap maken Scandinavië uniek. Scandinavië is groot en er wonen naar verhouding maar weinig mensen. Dat maakt een reis ernaartoe heel bijzonder. Houd je van natuur, rust en ruimte, dan is dit echt jouw bestemming.”

Welke pareltjes zijn nog onderbelicht?

“Voor de zomer geldt dat het Noorse fjordengebied nog altijd de meeste reizigers trekt. Het westen van Zweden en het Finse merengebied zijn echter ook fantastische bestemmingen die echt wel wat meer aandacht van reizigers verdienen. De combinatie van gezellige dorpjes en ongerepte natuur in West-Zweden maakt dit een fantastische bestemming voor alle leeftijden.”

Welk type reizigers kiezen voor Scandinavië?

“Dat is heel uiteenlopend. Ik kan niet zeggen dat het profiel de afgelopen jaren veranderd is. Er zijn natuurlijk wel veel wintersporters bijgekomen.”

Heb je tips voor iemand die voor het eerst naar Scandinavië reist?

“Boek een pakketreis of zorg er in ieder geval voor dat je, als je in huisjes wilt overnachten, je accommodaties van tevoren boekt. Scandinavië is populair, en ga je op de bonnefooi die kant op, dan kan het in de zomervakantie maar zo zijn dat je lang moet zoeken om een slaapplekje te vinden.”

