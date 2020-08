Klaver: “Iedereen die z’n inkomen verliest moet een ‘crisisinkomen’ van de overheid krijgen”

Jesse Klaver (GroenLinks) wil met een ‘crisisinkomen’ iedereen tegemoetkomen die door de coronacrisis geen inkomen meer heeft, dat heeft hij vanavond bij Op1 toegelicht nadat vandaag de contouren uitlekten van het nieuwe steunpakket van het kabinet. “Zo zorgen we dat flexwerkers, zzp’ers, kunstenaars en wie ook z’n inkomen verliest, financieel rond kan blijven komen én houden we de economie draaiende. Niemand zonder inkomen door de coronacrisis.”

“Op dit moment in de crisis is dit niet het beste idee om de steun aan mensen af te bouwen. Sterker nog, de echte economische crisis die gaat nu pas komen. De meeste bedrijven gaan nu pas omvallen. Dan moet je mensen juist ondersteunen in hun leven. Ik snap heel goed dat je niet alle bedrijven overeind kan houden, want laten we wel zijn, zelfs met de NOW en de tientallen miljarden steun die we hebben gegeven is de werkloosheid inmiddels ook al 8%.”

Klaver wil er met zijn plan voor zorgen dat alle mensen die werkloos raken straks wel een inkomen hebben. “Daarvoor denk ik dat het kabinet met iets nieuws moet komen en dat is het ‘crisisinkomen’. Dat is ervoor zorgen dat iedereen in Nederland die zijn baan verliest, in ieder geval tot juli volgend jaar, een inkomen krijgt.” GroenLinks vraagt mensen die het eens zijn met het idee van een crisisinkomen om de petitie te tekenen.

“Iemand die in loondienst is en die zijn of haar baan verliest, zou dus langer in de WW kunnen blijven waarmee je recht hebt op 70% van je laatstverdiende loon. Voor ZZP’ers, dat is een groep waar ik mij heel erg veel zorgen over maak, moeten we zorgen dat er een uitkering voor ze ligt; een crisisinkomen van ruim € 1.000, óók zonder partnertoets. Dus als jouw partner ZZP’er is krijg je het ook of als je partner niet zoveel verdient krijg je het ook.”

“Ik denk echt dat de armoede die in Nederland gaat ontstaan door de coronacrisis veel te groot wordt wanneer we dit niet doen”, aldus Klaver. “Ons plan kost € 5 miljard, maar ik zou het ook doen als het het dubbele zou zijn. Dit voorjaar hebben we € 50 miljard met elkaar uitgegeven waar drie uur over is gedebatteerd in de kamer. We hebben € 7 miljard gestoken in het redden van KLM met het argument dat dit van strategisch belang is voor Nederland. Ik zou zeggen; het is van strategisch belang voor Nederland om ervoor te zorgen dat mensen en gezinnen niet wegzakken in de armoede, want de gevolgen zijn dan helemaal niet te overzien. Met ons plan zorgen we dat mensen een inkomen hebben, dat niet super riant is, maar waar je in ieder geval mee vooruit kan. Zo krijg je ook de kans om je daarnaast om te scholen naar die sectoren waar wel werk is. Er is nog steeds werk in Nederland, alleen niet iedereen heeft er de juiste papieren en ervaring voor. Daarom vind ik dit een hele goede investering.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.