KLM krijgt award voor health safety

KLM heeft de APEX Diamond Award Health Safety toegekend gekregen. Deze award is de hoogst haalbare status voor luchtvaartmaatschappijen op het gebied van health safety. KLM is de tweede Europese luchtvaartmaatschappij die deze Diamond-certificering ontvangt, na Virgin Atlantic.

APEX Health Safety (the Airline Passengers Experience Association) heeft tot doel om luchtvaartmaatschappijen een proactieve rol te geven bij het veilig hervatten van wereldwijd reizen en een gemeenschappelijke norm te stellen voor hygiëne en gezondheid voor passagiers tijdens hun reis. APEX Health Safety zet de industriestandaard voor klantgerichte Covid-19-certificering. “Het is een lovenswaardige prestatie die door uw klanten zal worden erkend en die u zal positioneren als leider op het gebied van gezondheid en hygiëne”, aldus APEX.

Onderzoeks- en beoordelingsorganisatie

Inmiddels bestaat APEX 42 jaar en heeft zich ontwikkeld tot een gerenommeerde onderzoeks- en beoordelingsorganisatie op het gebied van passagiersbeleving van luchtvaartmaatschappijen. Toen de Corona-pandemie uitbrak heeft APEX ook een Health Safety Award in het leven geroepen. Inmiddels hebben onder meer Singapore Airlines en Qatar Airways deze Award gewonnen.

“Wij hebben de gezondheid en hygiëne van onze klanten, medewerkers en de samenleving met stip op nummer 1 staan in deze tijd. De toekenning van deze hoogst haalbare APEX-status betekent dat KLM behoort tot de meest toonaangevende luchtvaartmaatschappijen op het gebied van hygiëne en health safety. Mensen die met ons reizen, vliegen bewust. Daarom hebben we KLM-breed dit jaar onze hele klantreis geanalyseerd en de hoogst mogelijke standaard neergezet om de gezondheid en hygiëne voor onze klanten optimaal te maken, zowel voor, tijdens als na de reis. Deze hoogste APEX-status is voor reizigers een belangrijke garantie dat ze met KLM veilig vliegen op het hoogst haalbare niveau wereldwijd”, aldus Boet Kreiken (Executive Vice President Customer Experience KLM).

