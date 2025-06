KLM is teleurgesteld over het besluit van de vakbonden FNV en CNV om op zaterdag 28 juni een 24-uursstaking uit te roepen onder het grondpersoneel. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de cao-onderhandelingen nog in volle gang en willen de andere drie bonden het overleg juist voortzetten. KLM heeft inmiddels een kort geding aangespannen om de aangekondigde staking via de rechter te verbieden.

De luchtvaartmaatschappij wijst erop dat het huidige cao-voorstel voorziet in investeringen in de toekomst van de medewerkers, waarbij voorlopig wordt afgezien van verdere loonsverhogingen. ‘Het salaris is sinds 2019 met minimaal 25 procent gestegen, in sommige gevallen zelfs tot 40 procent’, aldus KLM. Vanwege de huidige financiële situatie en de wereldwijde onzekerheden ziet KLM op dit moment geen ruimte voor extra salarisverhogingen.

Acties dragen niet bij aan een oplossing

KLM’s Chief People Officer Miriam Kartman begrijpt de zorgen van de KLM-medewerkers, maar roept de bonden op om het overleg te hervatten. “Acties dragen niets bij aan een oplossing, maar raken onze collega’s die willen werken, onze reizigers die geen partij zijn in deze discussie, en zijn schadelijk voor ons bedrijf. Helemaal in de moeilijke financiële positie waarin KLM zich bevindt”, aldus Kartman.

Dagenlange hinder

In een aparte brief aan FNV en CNV benadrukt KLM de ernst van de situatie. Volgens het bedrijf leidt een 24-uursstaking tot dagenlange hinder, annuleringen en extra kosten die kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. ‘We hebben dringend behoefte aan een pakket dat werkt voor KLM én voor haar medewerkers. Hier moeten we verder over praten. Weglopen heeft geen zin’, schrijft Kartman. Ze doet een klemmend beroep op de bonden om ‘terug aan tafel te komen en samen oplossingen te vinden die recht doen aan de belangen van de medewerkers en de toekomst van KLM veiligstellen’