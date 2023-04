KLM over plannen Schiphol: “Zonder sectorpartijen hierbij te betrekken???”

Deel dit artikel

“Het feit dat Schiphol nu zelfstandig met suggesties komt die verstrekkende gevolgen hebben voor luchtvaartmaatschappijen, zonder de sectorpartijen hierbij te betrekken, verbaast ons”, dat laat KLM weten in een eerste reactie op de plannen van Schiphol die gisteren bekend werden.

Middels interviews met het NRC en Het Parool werd gisteravond bekend dat Schiphol vandaag nieuwe plannen zou presenteren. Zo zou de luchthavens ’s nachts op slot gaan, wil het een verbod op privéjets en worden de meest lawaaiige vliegtuigen geweerd.

“Wij vinden het net als Schiphol belangrijk dat wat we doen in balans is met de omgeving en het klimaat. We willen het liefst als sector gezamenlijk met verdere maatregelen komen om CO2-uitstoot en geluidshinder terug te dringen. Alleen een gezamenlijke, sectorale aanpak zal leiden tot een luchtvaart die in balans is met de omgeving en het klimaat. Al was het maar omdat Schiphol zelf een belangrijke sleutel in handen heeft, bijvoorbeeld als het gaat om sociaal werkgeverschap en de arbeidsomstandigheden op Schiphol”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

“Gezamenlijk kunnen we komen tot een door alle partijen breed gedragen en dus effectief alternatief. We zullen uiterlijk 15 juni in overleg met de andere op Schiphol gevestigde luchtvaartmaatschappijen, onze strategische partner Delta Air Lines en luchtvaartbrancheorganisaties onze visie hierop indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Schiphol blijft welkom hierbij aan te sluiten. In dit proces van de balanced approach komen we op een later tijdstip terug op de voorstellen van Schiphol.”

Auteur Arjen Lutgendorff