Het gaat om het Engelse Kanaaleiland Jersey, en Santiago de Compostella en Oviedo in Spanje. De drie bestemmingen zijn vanaf vandaag, 16 december, te boeken.

Jersey

Jersey, het grootste van de Kanaaleilanden, staat ook wel bekend als het ‘bloemeneiland’. Dit eiland, in Brits kroonbezit en voor de Franse kust, biedt een aangenaam klimaat en uitgestrekte stranden. Met de toevoeging van Jersey als bestemming in het Europese netwerk, breidt KLM haar aanbod in deze regio verder uit en biedt het reizigers een nieuwe, veelzijdige bestemming. Start nieuwe route: 4 april 2026

Frequentie:

4 april – 3 juli 2026: Wekelijks op zaterdag

4 juli – 30 augustus 2026: Dagelijks

31 augustus – 24 oktober 2026: Wekelijks op zaterdag

Vertrek- en aankomsttijden:

AMS – JER (KL1097): Vertrek Amsterdam 12:05 uur, aankomst Jersey 12:25 uur (lokale tijd)

JER- AMS (KL1098): Vertrek Jersey 12:55 uur, aankomst Amsterdam 15:20 uur (lokale tijd)

Santiago de Compostella

Santiago de Compostella is de historische toegangspoort tot de regio Galicië in het noordwesten van Spanje. Reizigers kunnen deze UNESCO Werelderfgoedstad ontdekken, beroemd om haar bijzondere wandelroutes. Santiago de Compostela onderscheidt zich door de rijke cultuur, verfijnde keuken en haar rol als eindbestemming van de wereldberoemde pelgrimsroute, de Camino de Santiago. Start nieuwe route: 30 mei 2026

Frequentie:

30 mei – 3 juli 2026: Wekelijks op zaterdag en zondag

4 juli – 30 augustus 2026: Dagelijks

31 augustus – 24 oktober 2026: Wekelijks op zaterdag en zondag

Vertrek- en aankomsttijden:

AMS – SCQ (KL1565): Vertrek Amsterdam 13:45 uur, aankomst Santiago de Compostela 16:10 uur (lokale tijd)

SCQ – AMS (KL1566): Vertrek Santiago de Compostela 16:40 uur, aankomst Amsterdam 19:05 uur (lokale tijd)

Oviedo

Oviedo, gelegen in de Spaanse regio Asturië, wordt ook wel de toegangspoort tot het noordwesten van Spanje genoemd. Deze regio staat bekend om haar uiteenlopende landschappen, van berggebieden tot de Atlantische kust. Asturië biedt een scala aan mogelijkheden voor outdoor sporten en wateractiviteiten, waardoor het een ideale bestemming is voor reizigers die op zoek zijn naar een actieve vakantie midden in de natuur. Start nieuwe route: 29 maart 2026

Frequentie:

29 maart – 3 juli 2026: Wekelijks op zaterdag en zondag

4 juli – 30 augustus 2026: Dagelijks

31 augustus – 24 oktober 2026: Wekelijks op zaterdag en zondag

Vertrek- en aankomsttijden: