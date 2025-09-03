Vandaag is de eerste KLM-vlucht van Amsterdam aangekomen in Hyderabad, India, waarmee de luchtvaartmaatschappij haar netwerk uitbreidt naar de vierde Indiase bestemming, naast Delhi, Mumbai en Bangalore. KLM begon op 2 september met drie wekelijkse directe vluchten naar de stad, uitgevoerd met een Boeing 777-200ER.

De feestelijke ontvangst van de eerste vlucht in Hyderabad ging gepaard met een traditionele Indiase dans op de luchthaven. Een delegatie van KLM, onder leiding van COO Maarten Stienen, was aanwezig om samen met lokale partners en genodigden de lancering van deze nieuwe verbinding te vieren.

Hyderabad

Hyderabad, de hoofdstad van Telangana, heeft meer dan 7 miljoen inwoners en kent een sterke economische groei. De stad, die bekendstaat als de ‘farmaceutische hoofdstad van India’, herbergt meer dan 800 farmaceutische bedrijven en trekt vele internationale IT-bedrijven. Hyderabad Airport is de vierde drukste luchthaven van India en vertoont een snelle groei in passagiersaantallen. Dankzij de centrale ligging en de binnenlandse connecties via partnermaatschappij IndiGo, is de stad een belangrijk zakelijk en logistiek knooppunt.

Maarten Stienen, COO van KLM, lichtte toe: “India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld en een cruciale handelspartner voor Nederland en de EU. Het aantal passagiers tussen Amsterdam en India is de afgelopen jaren bijna verdubbeld. Met Hyderabad als nieuwe zakelijke bestemming breiden we ons netwerk verder uit om aan de toenemende vraag te voldoen.”

Drie wekelijkse vluchten met de Boeing 777-200ER

KLM biedt vanaf 2 september drie wekelijkse vluchten tussen Amsterdam en Hyderabad (dinsdag, vrijdag en zondag). De Boeing 777-200ER is uitgerust met 35 stoelen in World Business Class, 24 stoelen in Premium Comfort Class en 229 stoelen in Economy Class.