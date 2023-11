KLM is tevreden dat de Nederlandse overheid heeft besloten dat de experimenteerregeling voor volgend jaar wordt opgeschort, dat laat de luchtvaartmaatschappij weten in een eerste reactie.

Het is een belangrijke stap om retaliatie te voorkomen en te kunnen blijven vliegen op de VS. Daarnaast heeft de Europese Commissie een duidelijk signaal afgegeven om volgens de balanced approach een zorgvuldig wettelijk proces te doorlopen.

Schoner, stiller en zuiniger

We hebben afgesproken met een aantal aangekondigde maatregelen uit het plan schoner, stiller en zuiniger versneld aan de slag te gaan om vermindering van geluidshinder te realiseren. Air France-KLM versnelt zijn langetermijnplan om miljarden te investeren in vlootvernieuwing en in het gebruik van duurzame brandstof (SAF). In de komende maanden zullen KLM en Transavia de eerste Airbus A320neo toestellen, met een geluidsreductie van gemiddeld 33%, in gebruik nemen. Sinds 2000 heeft Air France-KLM een geluidsreductie van 40% gerealiseerd.