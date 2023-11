Het kabinet heeft aangekondigd dat het krimpplan om het aantal vluchten op Schiphol vanaf het zomerseizoen 2024 te verminderen, voorlopig wordt stopgezet.

Minister van Luchtvaart, Mark Harbers, heeft dit besluit dinsdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer, dat meldt het Financieel Dagblad. Dit betekent dat Schiphol voorlopig weer maximaal 500.000 starts en landingen per jaar zal faciliteren.

Opluchting

Het nieuws is een opluchting voor zowel luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, als het Amerikaanse ministerie van transport. De partijen hadden de afgelopen weken veel kritiek op het krimpplan. Ze stelden dat het beperken van het aantal vluchten hun verdienmodel zou schaden en pleitten voor investeringen in schonere en stillere vliegtuigen in plaats daarvan.

Teleurstelling om stopzetten krimpplan

Het besluit om het krimpplan voorlopig in de koelkast te zetten, is een teleurstelling voor omwonenden van Schiphol en milieugroepen. Deze groepen hoopten op vermindering van geluidsoverlast. De directie van Schiphol zelf was ook voorstander van de krimp. De luchthaven wilde er de relatie met de omgeving mee verbeteren en tegelijkertijd de netwerkfunctie van Schiphol behouden.

Noodzaak

Schiphol benadrukt echter dat de noodzaak van een nachtsluiting en andere maatregelen uit hun achtpuntenplan, zoals het verbod op privévluchten en het weren van de lawaaiigste vliegtuigen, nu nog groter worden.