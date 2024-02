Korean Air heeft van de Europese Commissie goedkeuring gekregen voor de overname van Asiana Airlines. Om dat nieuws te vieren, houdt Korean Air een agentenactie onder de naam High Class Sales Contest.



Agenten die tickets voor First & Businessclass boeken, maken kans op mooie prijzen.

De ticketing-periode is 19 februari tot 31 maart dit jaar. De actie geldt voor alle bestemmingen van Korean Air. Alle reisagenten in Nederland kunnen deelnemen.



Agenten hoeven zich niet aan te melden. Het aantal geboekte tickets voor First & Business Class wordt bijgehouden via het IATA-nummer van de deelnemers. Aan het eind van de contest worden de twee winnaars bekendgemaakt. Winnaars krijgen bericht van het salesteam van Korean Air.

Bekijk hier de videoclip om meer te weten te komen over de premium producten van Korean Air.



Korean Air kondigde in november 2020 al de overname van het noodlijdende Asiana Airlines aan. Met de goedkeuring van de Europese Unie voor de overname is een grote hindernis genomen. Er is alleen nog een beslissing van de Amerikaanse autoriteiten nodig. Korean Air streeft ernaar om de deal tegen het einde van 2024 af te ronden.



Met de overname wordt Korean Air de grootste luchtvaartmaatschappij van Zuid-Korea en de zevende grootste vliegmaatschappij ter wereld.



De goedkeuring is gekoppeld aan bepaalde verplichtingen, waaronder de verkoop van het vrachtbedrijf van Asiana Airlines en de ondersteuning van nieuwe marktdeelnemers op bepaalde routes tussen de EU en Zuid-Korea.

Om aan de eerste voorwaarde te voldoen, zou Korean Air een adviesbureau moeten inschakelen, een aanbestedingsprocedure moeten starten en de koper voor de verkoop van Asiana Cargo moeten selecteren.

Ondertussen verklaarde de Europese Commissie dat de verkoop de vliegtuigen, slots, verkeersrechten, vliegpersoneel en andere werknemers van de bedrijfstak, evenals klantencontracten omvat.



Om de markt voor vluchten tussen de EU en Zuid-Korea te beschermen, heeft Korean Air Tway Air opgedragen routes te exploiteren waarover de Europese Commissie bezorgdheid heeft geuit. Dit omvat vluchten tussen de internationale luchthaven Seoul Incheon en de internationale luchthaven Paris Charles De Gaulle, Rome-Leonardo da Vinci Fiumicino, de luchthaven Barcelona El Prat en Frankfurt. (Foto Shutterstock).