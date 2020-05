Landal GreenParks breidt uit met park in Friesland

Landal GreenParks breidt uit met een nieuw vakantiepark in Friesland. Het nieuwe park, genaamd Landal Elfstedenhart, komt te liggen in de driehoek Bolsward, Harlingen, Makkum. Hier worden 59 luxe en duurzaam gebouwde vakantiewoningen gerealiseerd op ruime kavels. De verkoop van de vakantiewoningen start binnenkort.

Landal Elfstedenhart krijgt drie verschillende woningtypen, alle genoemd naar voormalige Elfstedentochtwinnaars. Type Angenent is ontworpen voor respectievelijk vier of twee personen en is gelijkvloers. Type Paping is geschikt voor zes personen en type Van Benthem wordt gerealiseerd in een 12- en een 10-persoonsuitvoering in ‘luxe’ en ‘comfort’ varianten. Tevens zijn alle woningen geschikt voor mindervaliden.

De circulair gebouwde woningen van Elfstedenhart worden gasloos opgeleverd en voorzien van een warmtepomp. De ‘luxe’ varianten hebben een eigen sauna, een overdekt terras met terrasverwarming en een ‘All Season BBQ’. Vrijwel alle woningen zijn gelegen aan het water en voorzien van een eigen steiger. In het centrumgebouw worden de receptie en diverse speelruimtes – waaronder een ‘Playstation Room’- gerealiseerd. Het dak van dit gebouw wordt voorzien van zonnepanelen voor de duurzame installaties. Het park zal bij oplevering Green Key gecertificeerd zijn.

Landal Elfstedenhart is omzoomd door een park en grenst aan het Flietsterbos (Natuurmonumenten) en het bekroonde openluchtzwembad Mounewetter. Vanuit Landal Elfstedenhart kan men een deel van de Elfstedentocht schaatsen, fietsen of wandelen. Weidse vergezichten en historische steden en dorpen wisselen elkaar af. De vele meren, het open vaarwaternetwerk en de Waddenzee bieden volop mogelijkheden voor waterrecreatie. Voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers is Friesland een paradijs.

“Een mooie uitbreiding op ons aanbod in een prachtige omgeving. Hier gaan we veel gasten blij mee maken. Gasten wandelen straks vanuit hun vakantiewoning zó de natuur in. Een interessante kans in Nederland voor beleggers en we kunnen niet wachten om hier de eerste gasten te verwelkomen,” aldus Dirk Anbeek (Algemeen directeur Landal GreenParks). De woningen op Landal Elfstedenhart worden te koop aangeboden aan investeerders. Kijk voor meer informatie over de verkoop die binnenkort start op parcestate.com/elfstedenhart.

