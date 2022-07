Lees nu Travelpro nr. 6 – juni 2022 online

Deel dit artikel

Vandaag verschijnt de nieuwste editie van Travelpro met daarin interviews, specials, achtergrondverhalen, onderzoeken en meer. Het magazine is ook online te lezen. Namens het hele team wensen wij jou veel leesplezier.

In deze editie interviewen Erik Jan Reuver (directeur SGR) en Tom van Apeldoorn (uitgever Travelpro) elkaar. Benieuwd wat zij van elkaar willen weten? Blader dan snel door naar pagina 9.

Zoals je van ons gewend bent, staan er in deze editie ook meerdere specials. Zo lees je wat de bucketlist-bestemmingen zijn van de Travelpro-redactie en krijg je tips & tricks over cruisen door de Caribbean.

Met Travelpro Research deden we onderzoek naar wat wel en niet kan op kantoor in de reissector. Mag je je tatoeages wel of niet zichtbaar dragen, mag je je haar dragen zoals je het wilt, enzovoorts.

Pascall van Mastrigt vertelt over haar verhuizing en werken vanuit Zwitserland, je leest wat Kathleen Aerts (ex-K3) met reizen heeft, Corine en Patricia beschrijven de ervaringen die zij opdeden in Iran en je leest over een marktplaats waar reisorganisatoren klantcontactmomenten kunnen kopen.

Wat er nog meer in dit nummer staat? Blader hieronder door de nieuwste editie. Zelf Travelpro thuis of op kantoor ontvangen? Klik hier.

Author Arjen Lutgendorff