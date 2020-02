Lelystad openen wordt moeilijk volgens de minister

De besluitvorming rond Lelystad Airport rammelt aan alle kanten, dat vindt Suzanne Kröger (GroenLinks). Volgens Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) is geen sprake van het achterhouden van informatie. Na de kamervragen door Groen Links begint iedereen zich weer af te vragen of de opening van de luchthavens wel dit jaar gaat plaatsvinden…

Nieuwe berekeningen laten volgens Kröger zien dat de stikstofuitstoot veel groter is dan gedacht. Waarom deelde de minister deze berekeningen niet met de Kamer, terwijl die sinds afgelopen zomer wel steeds om cijfers vroeg? En klopt het dat de berekeningen onder het luchthavenbesluit voor Lelystad dus onvolledig en incorrect zijn?

De berekeningen waarnaar Kröger verwijst, zijn volgens Van Nieuwenhuizen onderdeel van een groter onderzoek dat nog loopt. Dat is pas gestart nadat duidelijk werd hoe groot de landelijke stikstofproblematiek is. De minister laat een onafhankelijke commissie nog eens naar de verschillende berekeningen kijken en belooft de Kamer te informeren over het resultaat.

Van Nieuwenhuizen informeerde het kabinet middels een kamerbrief over de stand van zaken van het projectspecifieke stikstofonderzoek voor Luchthaven Lelystad. “Al meer dan een jaar vragen we naar de #stikstof uitstoot #LelystadAirport. Werd aldoor weggewuifd: beetje uitstoot, niets aan de hand. Nu blijkt dat het ministerie al tenminste 8 maanden weet dat de MER onvolledig is. Nooit is de Kamer hierover geïnformeerd”, aldus Kröger op social media.

Ron Fresen (politiek verslaggever NOS) schrijft op Twitter dat minister van Nieuwenhuizen hint op nieuw uitstel voor Lelystad Airport. “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het steeds moeilijker wordt om dit jaar open te gaan” bedoelt ze, aldus Fresen. Ook het Algemeen Dagblad meldt dat de minister meldt dat het moeilijk wordt om de nieuwe luchthaven te openen.

Op Rijksoverheid.nl staat overigens nog gewoon dat Lelystad Airport dit jaar open gaat voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. “Lelystad Airport neemt samen met Eindhoven Airport een deel van het vliegverkeer van Schiphol over. Zo ontstaat op Schiphol ruimte voor zakelijk verkeer en intercontinentale vluchten. Deze zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland en daarmee voor onze welvaart”, aldus de website.

