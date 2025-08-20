Heb je klanten die dit weekend vanaf Rotterdam The Hague Airport vliegen? Dan moeten ze rekening houden met wegwerkzaamheden in de omgeving van de luchthaven.

“Van vrijdag 22 augustus 20.00 uur tot en met maandag 25 augustus 05.00 uur is de A16 afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbregseplein, in de richting van de A20. Houd hier dus rekening mee wanneer je naar de luchthaven reist”, laat de luchthaven weten.

Voorafgaand aan het weekend van 22 tot 25 augustus zijn er sinds 17 augustus voorbereidende werkzaamheden aan de Hoofdweg, waardoor deze deels is afgesloten, net als afrit 27 (Prins Alexander).

