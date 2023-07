Een groot aantal luchtvaartmaatschappijen stelt gezamenlijk cassatie in tegen het arrest van het gerechtshof Amsterdam over de voorgenomen toepassing van een tijdelijke experimenteerregeling.

Het gaat onder meer om de KLM Groep (KLM, KLM Cityhopper, Martinair en Transavia), Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue, easyJet, Corendon, TUI fly, brancheorganisatie IATA, die 300 leden wereldwijd heeft en Airlines for America (A4A), die tien grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt. Deze stap wordt ondersteund door brancheverenigingen BARIN, Air Cargo Netherlands (ACN), Airlines for Europe (A4E) en European Regions Airline Association (ERA).

Onzekerheid

“De uitspraak van het gerechtshof van Amsterdam leidt tot onduidelijkheid en daarmee onzekerheid voor reizigers en de sector. Uit de uitspraak blijkt niet op welke wijze een experimenteerregeling toegepast kan worden en hoe de handhaving ingevuld moet worden. Daarnaast is het arrest in strijd met nationale, Europese en internationale regelgeving. Het is daardoor onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol. Het is voor alle betrokken partijen belangrijk dat deze duidelijkheid er komt”, laat de sector weten in een verklaring.

Krimp

Begin deze maand heeft het gerechtshof in Amsterdam geoordeeld dat het aantal vluchten volgend jaar aanzienlijk beperkt kan worden. Deze beslissing betekent dat vanaf 1 november niet langer 500.000 vluchten zullen worden uitgevoerd, maar 460.000.