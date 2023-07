Lucy Ellis is aangesteld als Chief Communications Officer voor MSC Cruises. Ze neemt deze verantwoordelijkheid over van Luca Biondolillo die het bedrijf eind augustus verlaat voor een nieuwe carrièrekans.

Lucy zal verantwoordelijk zijn voor het leiden van de wereldwijde communicatiestrategie van het bedrijf, het toezicht houden op interne en externe communicatie en het beheren van de bedrijfsreputatie. Lucy werkt al bijna acht jaar voor MSC Cruises en deze interne promotie is een erkenning van haar bewezen leiderschap en expertise.

Dynamisch

“Ik vind het geweldig om deze rol op me te nemen. MSC Cruises is een inspirerend en heel bijzonder bedrijf; we hebben een team van getalenteerde mensen en een opwindende visie en ik kijk ernaar uit om het werk van onze dynamische wereldwijde communicatieafdeling te leiden”, aldus Lucy.

20 jaar ervaring

Ze is een doorgewinterde internationale communicatieprofessional met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van strategische communicatie en was eerder werkzaam als SVP bij Weber Shandwick en Associate Director bij H&K Strategies. Ze adviseerde internationale organisaties zoals Unilever, Mondelez en Nestlé.

Investering

Gianni Onorato (CEO MSC Cruises): “Ik ben er trots op Lucy’s nieuwe benoeming aan te kondigen, omdat het een erkenning is van de investering die we doen in onze mensen om hen in staat te stellen te groeien binnen onze organisatie. Lucy’s uitgebreide ervaring en haar kennis van het bedrijf en de industrie maken haar de natuurlijke opvolger voor deze rol. Samen met de MSC familie over de hele wereld wil ik Luca bedanken voor zijn inzet en toewijding in de afgelopen negen jaar.”