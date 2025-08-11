Luxe hoeft niet duur te zijn – dat bewijst het zuiden van de VS. Tijdens een reis door de Travel South-regio ontdek je verrassend veel luxe ervaringen voor minder dan $100. Denk aan bijzondere proeverijen, ontspannende wellnessmomenten of een diner met uitzicht, maar ook unieke activiteiten zoals een glasblaasworkshop of zelfs een helikoptervlucht. In elke staat vind je iets bijzonders dat je reis net dat beetje extra geeft. Zo geniet je van comfort en verwennerij, zonder je budget uit het oog te verliezen.

Zuidelijke luxe in Alabama

Alabama biedt verrassend veel luxe ervaringen onder de $100 – ideaal voor wie zich wil verwennen zonder een hoog prijskaartje. Begin in Attalla met een wijnproeverij bij Wills Creek Vineyards, waar je voor slechts $20 heerlijke wijnen proeft. Maak je ervaring extra bijzonder met een optionele kaas- of chocoladecombinatie.

Ga door naar Birmingham waar je verschillende spa mogelijkheden vindt zoals Escape Day Spa. Hier kun je genieten van massages, gezichts- of lichaamsbehandelingen vanaf $75. Verder kun je in Birmingham bij The Cookery interactieve kookworkshops volgen. Deze kookworkshops zijn onder begeleiding van professionele chefs en kosten tussen de $60–$85.

Voor een bijzondere avond uit is de Harriott II Riverboat in Montgomery een aanrader. Deze dinercruise biedt livemuziek, heerlijk Zuidelijk eten en een prachtig uitzicht over de Alabama River – allemaal voor ongeveer $60 per persoon.

Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen terecht bij verschillende musea in Huntsville en Birmingham, waar regelmatig betaalbare rondleidingen of privékunsttours worden aangeboden. Zo kun je op een exclusieve manier genieten van de kunst zonder je budget te overschrijden.

Betaalbare ervaringen in South Carolina

Heerlijk ontspannen in North Carolina

Of je nu wilt ontspannen, lekker wilt eten of op avontuur wilt in de natuur – in North Carolina kan het allemaal én ook nog eens betaalbaar.

Voor een dagje ontspanning is de Durham Salt Cave een echte aanrader. Hier kun je bijvoorbeeld een zouttherapie doen. In Asheville kun je heerlijk relaxen met een voetenbad en massage bij Wake Foot Sanctuary. Nog niet genoeg ontspannen? Geniet dan van een klassieke afternoon tea bij het Washington Duke Inn & Golf Club of in Fearrington Village.

Lokale specialiteiten ontdekken? Bij Oysters Carolina kun je onbeperkt verse oesters eten. Of proef huisgemaakte gin en andere drankjes bij Durham Distillery. In Asheville is Wicked Weed Brewing dé plek om bijzondere, op hout gerijpte zure bieren te proberen.

’s Avonds kun je mee op een boottocht bij zonsondergang in Wilmington of bij de Outer Banks. Overnacht midden in de natuur in een yurt, boomhut of safaritent in de bergen van North Carolina. Een andere unieke activiteit is een wild horse tour over het strand van de Outer Banks, waar je wilde paarden in het echt kunt zien.

Verrassende tours in Mississippi

Mississippi biedt veel luxe ervaringen die verrassend betaalbaar zijn – ideaal voor wie wil genieten zonder te veel uit te geven. In Natchez kun je bijvoorbeeld een koetsrit maken door het historische centrum. Of neem een kijkje in de oude herenhuizen tijdens de Pilgrimage Tours. Tijdens de feestdagen verandert The Towers in een sfeervol kersthuis tijdens de Jeweled Christmas Tour. Zin in iets spannends? Doe mee aan de haunted history tour bij Glenfield: een spooktocht bij kaarslicht. Elke tour laat je op een bijzondere manier kennismaken met het verleden van Mississippi.

Langs de kust van Mississippi kun je lekker eten en ontspannen. Bij de Siren Social Clubin Gulfport kun je al kaviaar bestellen vanaf $30. Hotel Vela ligt vlak bij Jones Park, het Mississippi Aquarium en de veerboot naar Ship Island. In Greenwood biedt de Alluvian Spa fijne seizoens-behandelingen aan, zoals een honing-lavendelscrub.

Ook voor luxe buitenactiviteiten zit je hier goed. Speel een potje golf bij The Refuge in Jackson of drink een cocktail in de historische Anchuca Mansion in Vicksburg. Een boottocht over de Mississippi River maakt je reis helemaal af.

De Tennessee Whiskey Trail

Ontdek de Tennessee Whiskey Trail bij Nearest Green Distillery in Shelbyville onder de $100. Deze distilleerderij vertelt het indrukwekkende verhaal van Nearest Green en zijn vriendschap met Jack Daniel. Green leerde Daniel het vak, maar bleef lang onbekend. Tijdens een bezoek aan de distilleerderij proef je de bekroonde Uncle Nearest Premium Whiskey, een eerbetoon aan Green’s nalatenschap. Blijf zeker even hangen om te genieten van lokale gerechten, een ontspannen Sunday Brunch of een cocktail aan Humble Baron, de langste bar ter wereld—waar letterlijk voor iedereen een plek aan tafel is. Er zijn twee tours waar je uit kunt kiezen:

1. A Taste of History

Doe mee aan een bijzondere proeverij met verschillende soorten premium whiskey. Je leert ook hoe je zelf whiskey kunt mengen, alsof je eenn master blender bent.

Duur: 1 uur | $55 per persoon

2. Single Barrel Thieving Experience

Tijdens deze rondleiding proef je whiskey rechtstreeks uit twee bijzondere vaten: de Single Barrel Black Label en de Single Barrel Rye. Een unieke ervaring voor liefhebbers.

Duur: 1,5 uur | $75 per persoon

Louisiana’s martini traditie

Verwen jezelf in Louisiana zonder te veel geld uit te geven. Bij Commander’s Palacebegon ooit een populaire traditie: martini’s voor 25 cent tijdens de lunch. Veel restaurants in de staat doen daar nu nog aan mee, en bij Commander’s geniet je daarnaast ook nog van hun beroemde gumbo. In Baton Rouge kun je bij Jubans Restaurant and Bar kiezen voor een French 75 – ook voor 25 cent!

Liever ontspannen bij het zwembad? Bij L’Auberge Casino Resort in Lake Charles koop je voor $60 een dagpas voor drie zwembaden. Ontdek ook andere resorts zoals Cypress Bend Resort in Toledo Bend of Bally’s Shreveport.

Bezoek in New Orleans zeker de chique Roosevelt Bar of volg een gratis rondleiding door het Sazerac House museum en kom meer te weten over de geschiedenis van de Sazerac.

Een ander museum in New Orleans is JAMNOLA, hier ontdek je de kunst, muziek en cultuur van de stad. En als je toch in New Orleans bent probeer dan ook een van de andere iconische cocktails zoals de Hurricane, de Brandy Milk Punch en de Vieux Carré.

Speakeasy’s en meer in Missouri

Toen alcohol verboden was in de Verenigde Staten stond Kansas City in Missouri bekend als een plek waar die regels niet zo streng werden nageleefd. Vandaag de dag kun je de geschiedenis zelf ervaren met een bezoek aan een van de vele distilleerderijen, of door een verborgen speakeasy binnen te stappen.

Voor een leuke en leerzame activiteit kun je naar Tom’s Town Distilling Co. gaan en meedoen aan een les bij het Pendergast Cocktail College. Daar leer je van een expert hoe je cocktails maakt met hun eigen bourbon, gin en vodka. Je krijgt uitleg over de geschiedenis van de drankjes, welke ingrediënten niet mogen ontbreken in je thuisbar, en hoe je cocktails op professionele wijze bereidt. De les kost $60 en is inclusief drie cocktails en een lekker kaasplankje.

Wil je ontspannen? Bezoek dan het Elms Hotel and Spa in Excelsior Springs, op 40 minuten van Kansas City. Dit historische hotel heeft een luxe spa en biedt een dag pas voor $75 waarmee je toegang krijgt tot sauna’s, hot tub, aromatherapie en meer.

Unieke ervaringen in Kentucky

Ontdek luxe ervaringen die Kentucky op unieke wijze onderscheiden. Verken de staat in stijl met op maat gemaakte bourbon-tours waarvan elke tour weer kenmerkend is. Zo biedt de Hard Hat Tour bij Buffalo Trace een exclusieve blik achter de schermen van het productieproces. Bij de Behind the Beam-tour in de James B. Beam Distillery word je persoonlijk rondgeleid door een meester-distilleerder, met als hoogtepunt het proeven van zeldzame whisky’s die je normaal niet zou proeven. Zin in een creatieve activiteit? Laat je verrassen tijdens een glasblaas workshop bij studio’s als Flame Run in Louisville of Trifecta in Lexington. Onder begeleiding van ervaren kunstenaars creëer je hier je eigen glazen souvenir.

Voor wie toe is aan ontspanning, bieden verschillende hotels en resorts in Kentucky luxe spa-ervaringen. Laat je verwennen in de 21c Museum Hotels in Lexington en Louisville, of in het iconische Kentucky Castle in Versailles. Geniet van dag arrangementen, sauna’s en professionele lichaamsbehandelingen.

Leuk weetje: Koningin Elizabeth II bezocht Kentucky vijf keer. Als paardenliefhebber bezocht ze Keeneland en lokale paardenboerderijen, en woonde in 2007 zelfs de beroemde Kentucky Derby bij.

De Rhythms of the South

Ontdek betaalbare luxe activiteiten in Atlanta, Nashville en New Orleans:

Atlanta

High Museum of Art – Geniet van kunst, livemuziek, hapjes en drankjes tijdens High Frequency Fridays of Jazz Fridays.

Hotelspa’s – Boek een manicure of pedicure bij The Starling, Four Seasons of St. Regis.

Helikopter vlucht– Zie de stad vanuit de lucht met Prestige Helicopters.

Rooftop-diners: Gypsy Kitchen: tapas en cocktails in Buckhead. Spaceman: mediterrane hapjes met uitzicht vanaf de 15e verdieping van Hyatt Centric. Moonlight at Forth Atlanta: stijlvolle lounge aan de oostkant van de stad.

die je niet wilt missen:

Nashville

Belle Meade Winery – Proeverij van wijn, bourbon en hapjes met uitleg van experts.

Grand Ole Opry Lounge – Toegang tot een VIP-lounge met drankjes, snacks en kans op een meet & greet.

Murals & Mimosas Tour – Tour langs muurschilderingen met fotografietips, inclusief mimosa’s.

Nelson’s Green Brier Distillery – Rondleiding, proeverij van exclusieve whiskey’s en een souvenirflesje.

New Orleans

