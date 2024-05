Een maand geleden lanceerde Sunny Cars een nieuwe boekingsactie. Door te raden in welke Europese stad de T-Roc van de autohuurspecialist staat, maak je kans op een lang weekend cabrio rijden. Aan de eerste ronde hebben ruim 200 reisagenten meegedaan. De winnaar is Maartje Dollevoet (TUI Waalwijk) en haar zien we deze zomer schitteren in de Sunny T-Roc.

Fieneke van Heusden-Bosters (Accountmanager Retail & ZRA’s), zocht Maartje op. “Toen ik Maartje het heugelijke nieuws vertelde, was zij nog aan het genieten van een vakantie op Fuerteventura. Met een huurauto van Sunny Cars was zij het eiland aan het ontdekken. Maartje vertelde mij dat ze enorm verrast was, want eigenlijk wint zij nooit iets. Des te leuker dat het tij een keer gekeerd is en zij deze zomer in de T-Roc mag rondtoeren.”

Maartje huurt niet alleen zelf, maar ook regelmatig voor haar klanten een huurauto bij Sunny Cars. Zij is bij de autohuurspecialist de beste boeker van kantoor Waalwijk.

Kans maken?

Sunny Cars maakt tijdens de boekingsactie die tot en met 16 juni loopt vijf winnaars bekend. De derde ronde is inmiddels gestart en iedereen mag weer meedoen. Om in aanmerking te komen voor de winst, hoef je naast het raden van de bestemming nog maar een ding te doen. Dat is minimaal twee huurauto’s reserveren in de actieperiode. Dat is makkelijk instappen, toch? Doe dan snel mee!