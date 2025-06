Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft donderdagavond in Athene de Eco-Innovation Award van ACI Europe in de wacht gesleept. De luchthaven werd geprezen om het Electrifly-project, waarmee afgelopen zomer de eerste internationale elektrische vluchten in Europa van start gingen.

Volgens de jury is de aanpak van MAA ‘een blauwdruk voor andere luchthavens’ en ‘baanbrekend voor emissievrij vliegen’. Roel Ubags, Head of Sustainability bij MAA: “We zijn ongelooflijk trots. Het is een belangrijke stap, niet alleen voor ons, maar voor de hele regionale luchtvaart in Europa.”

Elektrisch haalbaar

Electrifly liet zien dat elektrisch vliegen tussen regionale luchthavens (in dit geval Nederland, België en Duitsland) haalbaar is. Ook het vervoer van en naar de luchthaven gebeurde elektrisch. Het project was een samenwerking tussen MAA, de luchthavens van Luik en Aken, de Fachhochschule Aachen, zakenluchthavenoperator ASL Group en EV-specialist NIO.