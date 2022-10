Manon Prins aan de slag bij Sunny Cars

Deel dit artikel

Manon Prins is maandag 3 oktober gestart als Trade Marketeer bij Sunny Cars. In deze rol zal zij zich bezighouden met de positionering en branding van Sunny Cars binnen de retail.

Manon gaat zich gaan focussen op alle marketing- en communicatieactiviteiten richting de reisretail en biedt ondersteuning bij de promotie en verkoop van het autohuurproduct. Manon is ontzettend blij met haar nieuwe functie. “Na vijf jaar bij twee verre reisspecialisten gewerkt te hebben, kijk ik uit om mijn kennis te delen binnen een andere tak binnen de branche, autohuur. Sunny Cars is geen onbekend terrein omdat ik binnen mijn job bij D-RT verantwoordelijk was voor de verkoop van het product door de reisbureaus. Tijdens mijn vakanties pak ik zelf ook het liefste een huurauto om de mooiste plekken te ontdekken. Deze nieuwe job is mij dan ook op het lijf geschreven.”

Suzanne Al, Director of Marketing Nederland, België & Frankrijk bij Sunny Cars, over de aanstelling van Manon: “Manon is een mooie aanvulling op ons marketingteam in Nederland. Ze neemt een kofferbak aan marketingervaring mee en is geen onbekende in de reisbranche. De afgelopen 5 jaar heeft zij in diverse product- en marketingrollen gewerkt binnen Van Verre en 333travel. Daarvoor was zij Key Accountmanager bij D-rt Groep en ze kent hierdoor zowel de retail als ons product erg goed. Een perfecte match dus, we kijken uit naar een fijne samenwerking.”

Author Sharon Evers