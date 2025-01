In de ledenvergadering van de ANVR in Mediaplaza te Utrecht op 6 januari 2025 zijn Marc van Deursen (Prijsvrij) en Daan Lenderink (Schiphol Travel International) benoemd in het bestuur van de ANVR. Arjan Kers (TUI Nederland) werd herbenoemd. De benoemingen zijn voor een periode van drie jaar.

In de ledenvergadering werd voorts de begroting 2025 goedgekeurd en een wijziging aangenomen ten aanzien van de contributie: de basiscontributie wordt met 7,5% verhoogd. De tijdelijke toeslag (5% in 2024) op de basiscontributie vervalt. De basiscontributie kan voor starters een drempel zijn om lid te worden. Daarom heeft het bestuur een meer trapsgewijze structuur (25%/50%/75%) van de basiscontributie voorgesteld voor bedrijven met minder dan €1 mln. omzet. De ledenvergadering ging hiermee akkoord.



Los van andere contributie-componenten is zo een ANVR-lidmaatschap voor starters mogelijk van minder dan €450,- per jaar. De lidmaatschapseisen blijven voor starters ongewijzigd en ook blijft de ANVR van starters eisen dat er een ondernemingsplan moet worden ingediend met zicht op een volwaardig bedrijf bij professionele uitoefening van werkzaamheden.



De ledenvergadering besloot tenslotte tot een verhoging van de vaste bijdrage voor de ANVR Business Partners met 10%. Het is de eerste aanpassing sinds 2019.