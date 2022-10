Mariela Prosée-Wever aan de slag bij Etihad Airways

Deel dit artikel

Etihad Airways heeft Mariela Prosée-Wever per 1 oktober benoemd tot Key Account Manager voor Nederland.

Prosée-Wever wordt verantwoordelijk voor het beheer van Etihad’s leisure & corporate sales in Nederland, het promoten van Etihad’s merk, producten en diensten en het verbeteren van het onderhoud van Etihad’s sales in Nederland. Zij rapporteert rechtstreeks aan Ann Ramaekers, General Manager, België en Nederland.

Ramaekers: “Ik ben verheugd om Mariela in de Etihad-familie te verwelkomen. Haar uitgebreide ervaring op het gebied van verkoop in de luchtvaartsector zal een geweldige aanvulling zijn op het team.” Prosée-Wever voegt zich bij Etihad met meer dan 20 jaar ervaring in de toerisme- en luchtvaartsector, waarbij ze heeft gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van prijsstrategieën en het onderhandelen over luchtvaartcontracten.

“Ik ben vereerd en verheugd dat ik bij Etihad Airways kom werken, een leider in de luchtvaartindustrie en de Environmental Airline of the Year 2022. Ik zal me richten op het uitvoeren van onze verkoopstrategieën en het opbouwen van het merk Etihad om onze aanwezigheid in Nederland te versterken, samen met onze gewaardeerde partners.”

Etihad Airways vliegt momenteel dagelijks van Amsterdam naar Abu Dhabi en verder met een Boeing 787 Dreamliner.

Author Sharon Evers