Marije Bruinenberg nieuwe accountmanager bij TUI Nederland

Marije Bruinenberg gaat per 1 mei aan de slag als nieuwe accountmanager in het salesteam van TUI Nederland.

Marije werkt al zeven jaar bij TUI Nederland in verschillende rollen. Zij heeft een achtergrond bij product management en heeft gewerkt als business analist, waarbij ze een schakel was tussen de gebruikers en IT bij het implementeren van nieuwe bedrijfsprocessen en IT-systemen. De laatste jaren had ze in die rol een focus op de ontwikkeling van het nieuwe platform TRIPS.

Kennis

Dimitri Joannides, Manager Sales TUI Nederland: “Ik ben heel blij dat onze nieuwe accountmanager van binnenshuis komt. Marije heeft veel kennis van de distributiesystemen van TUI, waaronder ook het nieuwe platform TRIPS. Ze gaat in haar nieuwe rol samenwerken met onze wedeverkopers in de markt. Marije ’s focus zal liggen bij distributieplatforms en OTA’s.”

Volgende stap

Marije: “Ik ben erg blij dat ik afgelopen zeven jaar altijd de mogelijkheden en kansen heb gekregen om mij door te ontwikkelen binnen TUI. En ik kijk er dan ook erg naar uit om per 1 mei de volgende stap te nemen in het team van Dimitri.”

Auteur Dylan Cinjee