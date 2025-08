De KLM Groep heeft in de eerste helft van 2025 een omzet van €6,3 miljard behaald. Dat is een stijging van 5.7% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024. Hoewel het bedrijfsresultaat is verbeterd en de capaciteit met 3% steeg, blijft operationele winst dit eerste halfjaar uit. Hogere kosten bevestigen de noodzaak om de structurele besparingsplannen voor de rest van 2025 voort te zetten.

Marjan Rintel (CEO KLM): “We hebben te maken met flinke tegenwind en dat zien we terug in de cijfers. Dit heeft zowel interne als externe oorzaken. Intern door hogere loonkosten en operationele problemen met beschikbare vloot in mei en juni. En extern, omdat we bijvoorbeeld vanwege de NAVO-top en de conflicten in het Midden-Oosten niet hebben kunnen vliegen wat we wel gepland hadden. Dit leidde tot financiële tegenvallers en tegelijkertijd wisten we het eerste halfjaar kostenbesparingen te realiseren.”

Operationele uitdagingen

Het bedrijfsresultaat was in het tweede kwartaal van 2025 €63 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling werd volgens KLM vooral veroorzaakt door opeenvolgende collectieve loonstijgingen, waarvan de laatste per 1 juli 2024 is doorgevoerd. “Bovendien werden geconfronteerd met operationele uitdagingen en hogere externe kosten zoals fors gestegen havengelden op Schiphol met 41%. Die kosten werden deels gecompenseerd door lagere brandstofprijzen en het verbeterprogramma Back on Track. De resultaten hiervan zijn zichtbaar en zetten zich na het eerste kwartaal verder door. De ambitie van KLM om in 2025 in het kader van het Back on Track verbeterprogramma €450 miljoen te besparen blijft ongewijzigd”, aldus de airline.

Transavia

Transavia slaagde erin problemen rondom onderhoud, de toeleveringsketen en personeelstekort op te lossen. Dit leidde tot een productiestijging van 10% en omzettoename van 8,4% in het eerste halfjaar van 2025 ten opzichte van vorig jaar. Door hogere kosten en toenemende concurrentie bleef het bedrijfsresultaat echter achter.

Onzekerheid

KLM blijft investeren in een schonere en stillere vloot in de tweede helft van 2025, waaronder nieuwe A321’s en Boeing 787’s. Voor de rest van 2025 verwacht KLM dat hoge kosten en externe uitdagingen, zoals geopolitieke spanningen en schommelingen in de brandstofprijs, het bedrijfsresultaat onder druk blijven zetten. Bas Brouns (CFO KLM): “We boeken vooruitgang, maar zoals verwacht nemen kosten en onzekerheid in de markt verder toe. Alleen als we het verbeterprogramma volledig uitvoeren, houden we koers richting een financieel gezonde toekomst en kunnen we blijven investeren in ons product, onze klanten en onze mensen.”