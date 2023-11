Vanaf 1 januari 2024 is Marjon Kaper niet meer werkzaam voor ANWB, daarnaast legt ze ook haar functie van vicevoorzitter ANVR neer. Dat heeft Kaper aan Travelpro bevestigd.



“Soms lopen dingen zoals ze lopen”, zegt Kaper, die na een gesprek met de Raad van Commissarissen in goed overleg besloot om weg te gaan bij het bedrijf. “Het heeft uiteraard niets te maken met hoe leuk reizen en de ANWB zijn.” De komende tijd gaat Kaper gebruiken om na te denken over wat ze hierna wil gaan doen. “Ik ga veel kopjes koffie drinken met allerlei mensen”, zegt ze.

Loopbaan

Marjon Kaper is sinds november 2022 directeur People & Community en tevens statutair bestuurder van de ANWB. Haar ANWB-loopbaan startte ze in november 2017 als directeur ANWB Reizen. De eerste 15 jaar van haar werkzame leven heeft Marjon bij ING en Rabobank gewerkt. Daarna maakte ze de overstap naar NS vanwege haar liefde voor reizen en voor treinen. Ze was daar commercieel en later operationeel verantwoordelijk voor de internationale treinen van en naar Nederland.