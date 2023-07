Sunweb Group heeft vandaag aangekondigd dat Mattijs ten Brink zijn functie als CEO per direct neerlegt. Tot zijn vervanger is aangesteld neemt Lars Löfgren, Chairman of the Board, tijdelijk zijn functie over. Hij zal in de transitiefase nauw samenwerken met Managing Director Jeroen de Swart, CFO van Sunweb Group.

Mattijs trad in december 2019 in dienst bij Sunweb Group. “Hij heeft het bedrijf succesvol geleid tijdens de Covid-19 pandemie en het bedrijf op een impactvolle manier geleid in uitdagende tijden”, aldus de reisorganisatie.

Discussie

“Na het overwinnen van de crisis gaat Sunweb verder op haar pad om Europa’s toonaangevende digitale vakantie-expert op te bouwen, door het beste van de traditionele reisorganisatie te combineren met digitale reiservaringen. Na een discussie tussen Mattijs en de Raad van Bestuur over hoe de organisatie het beste kan worden geleid op deze reis, zijn er verschillende visies naar voren gekomen en is gezamenlijk overeengekomen dat Mattijs nu zal terugtreden uit zijn positie als CEO om andere mogelijkheden buiten de Sunweb Group na te streven”, laat de Sunweb Group weten.

Weg vrijgemaakt

“Namens de Raad van Bestuur wil ik Mattijs bedanken voor zijn bijdrage en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Dankzij zijn uitgebreide ervaring in de reisindustrie en sterk leiderschap heeft hij de uitdagingen van Covid-19 in goede banen geleid en de weg vrijgemaakt voor de reis van Sunweb Group in de komende jaren. We wensen Mattijs het allerbeste voor zijn toekomstige carrière en privéleven,” zegt Lars Löfgren.