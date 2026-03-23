Eerder deze maand vormde Club Claar het sfeervolle decor voor een inspirerend reisevent, waar genodigden tussen 15.00 en 18.00 uur werden ondergedompeld in de veelzijdigheid van Mauritius en het aanbod van de Sunlife hotels.

De middag werd afgetrapt door Eva Eyckmans van Hopscotch Netherlands, die met een energieke presentatie het beeld van Mauritius als louter zon-, zee- en strandbestemming wist te doorbreken. Ze nam de aanwezigen mee langs een breed scala aan activiteiten op het eiland: van avontuurlijke hikes door weelderige natuur en culturele ontdekkingen tot culinaire ervaringen en watersportmogelijkheden. Haar verhaal maakte duidelijk dat Mauritius zich uitstekend leent voor reizigers die op zoek zijn naar afwisseling en beleving. Daarbij werd ook benadrukt dat Mauritius zich leent voor een brede doelgroep: van honeymooners en gezinnen tot actieve reizigers en luxezoekers. Mauritius heeft voor iedere reiziger iets te bieden.

Oog voor detail

Na een korte pauze was het woord aan Blanca Casado, Head of Sales & marketing bij Sunlife, die de verschillende hotels van Sunlife introduceerde. Met bijna vijf decennia aan hospitality-expertise is Sunlife een gevestigde naam op Mauritius. Vandaag de dag bestaat het portfolio uit vijf karaktervolle resorts: Sugar Beach, Long Beach, La Pirogue, Ambre en The Bay Club at Anahita. Met oog voor detail lichtte Blanca de unieke positionering van de resorts toe, waarbij beleving, gastvrijheid en locatie centraal staan. Van stijlvolle villa’s tot laid-back resorts voor families: het portfolio biedt voor ieder type reiziger een passende uitvalsbasis om het eiland te ontdekken. Ook op het gebied van golf onderscheidt Sunlife zich met twee topbanen: de wereldberoemde Île aux Cerfs Golf Club en Anahita Golf Club. Beide banen liggen in een spectaculair eilanddecor en voldoen aan internationale topstandaarden, wat ze tot een absolute trekpleister maakt voor golfliefhebbers.

Verbinden

Aansluitend was er volop gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. In een informele en ontspannen sfeer werd er druk genetwerkt en bijgepraat, waarbij ervaringen werden gedeeld en nieuwe contacten werden gelegd. Daarmee kreeg de middag niet alleen een inspirerend, maar ook een verbindend karakter.

Mauritius

Met een combinatie van inspirerende presentaties en een ontspannen setting bood het event een waardevolle update voor de aanwezige reisprofessionals. Mauritius bewees zich opnieuw als een bestemming die verrast en inspireert, ver voorbij het cliché van alleen zon, zee en strand. Sunlife gaf aan het einde van de presentatie een prijs weg namelijk een verblijf voor twee personen van vijf nachten bij Long beach op basis van half board. Winnaar was Saskia Reinders van Gemsbok reizen.