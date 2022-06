Maximum aantal reizigers op Schiphol hoger in augustus

Deel dit artikel

In augustus kunnen maximaal 73.000 passagiers per dag vanaf Schiphol vertrekken. Dat is meer dan in de maand juli. Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten dat er in de eerste week van augustus per dag gemiddeld 1.000 lokaal vertrekkende passagiers teveel verwacht worden, ten opzichte van de capaciteit van de beveiliging. In juli waren dit er gemiddeld 13.500 per dag. In de rest van augustus hoeft het voorspelde aantal lokaal vertrekkende passagiers niet omlaag, omdat de capaciteit van de luchthaven in die periode vergelijkbaar is met het verwachte aanbod.

Op verzoek van en in overleg met luchtvaartmaatschappijen, is dit proces nu eerder ingezet. Zo kunnen luchtvaartmaatschappijen tijdiger plannen en hun passagiers informeren. De ervaring van juli, waarin het aantal lokaal vertrekkende passagiers forser omlaag moest, laat zien dat de luchtvaartmaatschappijen dat redelijk passend hebben weten te maken. Dat geeft vertrouwen voor de maand augustus, met enige nieuwe coronagolven als voorbehoud.

“Alle inspanningen zijn er op gericht om de gevolgen voor reizigers zo klein mogelijk te houden. Voor juli geven de meeste luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties aan dat na passen en meten het overgrote deel van de reizigers op vakantie kan. We zijn dankbaar voor de enorme inzet, zowel van onze collega’s, partners als passagiers, die nodig was om dit te realiseren. Door maatregelen uit ons actieplan vergroten we de capaciteit in augustus. Hiermee is de impact van het gestelde maximum voor passagiers in die periode naar verwachting gering”, aldus Patricia Vitalis, directeur Airport Operations & Aviation Partnerships bij Royal Schiphol Group.

In de vooruitzichten voor de eerste week van augustus zijn er gemiddeld 1.000 lokaal vertrekkende passagiers te veel ten opzichte van de capaciteit van de beveiliging. Voor een deel van de stoelen die in de planning staan zijn nog geen tickets verkocht. Op basis door de Schiphol beschikbaar gestelde capaciteit gaat de onafhankelijke slotcoördinator in overleg met alle luchtvaartmaatschappijen om het aantal passagiers in de eerste week van augustus passend te maken ten opzichte van de capaciteit van beveiliging.

Actieplan Schiphol

Schiphol streeft continu naar een veilige, voorspelbare en aangename ervaring op de luchthaven voor zowel reizigers al medewerkers. De afgelopen weken heeft Schiphol zich langs vier actielijnen ingezet om de verwachte zomerdrukte in goede banen te leiden. Onder andere het aantrekkelijk maken van Schiphol als werkplek, waar het onlangs bereikte sociaal akkoord een belangrijke rol in speelt. Daarnaast blijft Schiphol zich samen met beveiligingsbedrijven inzetten om het aantal openstaande vacatures in te vullen. Ook de inzet van de zogenoemde ‘securitycoaches’ helpt bij het optimaliseren van de doorstroming in de terminal.

