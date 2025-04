Na de lancering van de TravelSpirit Booking Engine, in samenwerking met Airtrotter, organiseert TravelSpirit nu twee demo’s voor reisorganisaties die de nieuwe functionaliteit in actie willen zien.

Met de Booking Engine kunnen accommodaties direct worden geoffreerd én geboekt op basis van realtime prijzen en beschikbaarheid, volledig geïntegreerd in het TravelSpirit-platform. Daarmee wordt het zoeken naar prijzen in externe systemen en het handmatig invoeren van gegevens overbodig.

De Booking Engine is gekoppeld aan grote aanbieders als Expedia, Booking.com en Hotelbeds. Later dit jaar volgen ook kleinere beddenbanken en DMC’s zoals Knightsbridge, Jonview en ATI. Reisorganisaties kunnen hun eigen contracten gebruiken, of kiezen voor collectieve afspraken via TravelSpirit.

Wat deze ontwikkeling vooral bijzonder maakt, is de volledige integratie met alle andere processen binnen TravelSpirit, zoals offertes, workflowmanagement, administratie en CRM. Zo ontstaat één gestroomlijnd proces, van prijsopvraag tot boeking en bevestiging.

Demo’s op 24 april en 8 mei

TravelSpirit nodigt geïnteresseerde reisorganisaties uit om deel te nemen aan een van de geplande demo’s:

– Donderdag 24 april om 14:00 uur – Nederlandstalige demo: aanmelden

– Donderdag 8 mei om 14:00 uur – Engelstalige demo: aanmelden

Tijdens de demo wordt stap voor stap uitgelegd hoe het systeem werkt en is er ruimte voor vragen.

Meer informatie over de Booking Engine en de demo’s is te vinden op de TravelSpirit website.