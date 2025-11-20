Het Vakantie Festival, dat plaatsvindt van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, kondigt met trots de gezamenlijke deelname aan van Meridian Travel (Harald Kolkman) en Travelhome (Perry van de Wiel). Samen bundelen zij hun krachten om bezoekers volledig onder te dompelen in de wereld van camperreizen door Australië en Nieuw-Zeeland.

Bezoekers kunnen op het festival niet alleen terecht voor uitgebreide informatie en inspirerende verhalen, maar ook voor een echte camperbeleving: op de stand staat een camper opgesteld die gebruikt wordt voor roadtrips aan de andere kant van de wereld. Zo kunnen reizigers het comfort en de mogelijkheden van een camperreis zelf ervaren.

Camper Roadtrips

Daarnaast presenteren Meridian Travel en Travelhome de tweede editie van het magazine Camper Roadtrips, dat dit jaar deels in het teken staat van Australië en Nieuw-Zeeland. Het blad staat vol routes, insider tips, fotografie en praktische informatie; een waardevolle inspiratiebron voor iedereen die droomt van een camperavontuur down under.

Droom

Harald Kolkman, oprichter van Meridian Travel, kijkt uit naar de samenwerking: “Camperreizen door Australië en Nieuw-Zeeland spreken tot de verbeelding. Het festival biedt ons de perfecte setting om die droom tastbaar te maken. Met het nieuwe Camper Roadtrips-magazine en een echte camper op de stand kunnen bezoekers echt vóelen hoe zo’n reis eruitziet.”

Prachtige kans

Perry van de Wiel, directeur Travelhome, vult aan: “Travelhome heeft jarenlange ervaring met het organiseren van camperreizen wereldwijd. Samen met Meridian Travel kunnen we bezoekers niet alleen informeren, maar vooral inspireren. Het is een prachtige kans om te laten zien hoe vrij en avontuurlijk reizen met een camper kan zijn.”

Inspiratie

Frits Kuijper, mede-oprichter van het Vakantie Festival: “Deze samenwerking laat perfect zien waar het festival voor staat: unieke combinaties, verrassende concepten en beleving die je nergens anders vindt. Een camper op de vloer én een dedicated magazine, dat is precies het soort inspiratie waar bezoekers voor komen.”

Bucketlist

T.J. van Apeldoorn, mede-oprichter van het Vakantie Festival, benadrukt de kracht van deze combinatie: “Australië en Nieuw-Zeeland zijn bucketlist-bestemmingen voor veel Nederlanders. Dat Meridian Travel en Travelhome samen deze beleving brengen, maakt het festival niet alleen inhoudelijk sterker, maar ook visueel spectaculairder. Dit wordt een echte publiekstrekker.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.