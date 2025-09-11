Het Vakantie Festival verwelkomt met MERRELL een bekend outdoor merk dat perfect aansluit bij het actieve en avontuurlijke karakter van de moderne reiziger. De schoenenspecialist, bekend van hoogwaardige wandelschoenen en outdoor footwear, is aanwezig tijdens de eerste editie van het festival van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

MERRELLschoenen biedt een uitgebreide collectie met Merrell barefoot, wandel- en trailrunschoenen aan. Voor ieder doel is er een passende schoen. Het merk onderscheidt zich van andere merken door de goede pasvorm, super lichtgewicht, duurzaamheid en natuurlijk een goede prijs. Ook voor een juist advies en een top service kunt u terecht bij MERRELLschoenen.

Outdoor

De deelname van MERRELLschoenen benadrukt dat het Vakantie Festival meer is dan alleen een klassiek reisevent. Het festival brengt ook de wereld van outdoor, lifestyle en travel gear samen.

Inspireren

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) onderstreept dit nadrukkelijk: “Met MERRELL aan boord laten we zien dat het Vakantie Festival méér is dan alleen bestemmingen en reisaanbieders. We willen uitgroeien tot hét travel lifestyle event van Nederland, waar alles samenkomt wat reizen inspireert, van avontuurlijke merken tot duurzame producten. MERRELL past daar perfect bij.”

Dynamisch

Ook mede-oprichter Frits Kuijper is enthousiast: “MERRELL brengt een sterk lifestylemerk naar het festival dat bijdraagt aan de totale reisbeleving. Dat maakt het festival dynamischer en aantrekkelijk voor een bredere doelgroep.”

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen?

Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.