“Met hele hoge prijzen komen ook hele hoge verwachtingen”

Stein Pelt mocht afgelopen maand zijn tienjarig jubileum als Coördinator Touroperating bij Sunny Cars vieren. Travelpro spreekt hem over de ups, downs en de autohuur van dit moment.

Wanneer was de exacte dag?

“Mijn officiële eerste werkdag bij het bedrijf was 18 maart 2013. Ik heb het niet echt gevierd, maar op kantoor was er een momentje met felicitaties, taart en een leuke dinercheque. Daar zijn ze hier altijd wel goed in.”

Is tien jaar een bijzondere mijlpaal bij Sunny Cars?

“Eigenlijk niet zo, ik heb best veel collega’s die hier al lang werken. Mijn collega Marco Ammerlaan (Director of Sales, red.) is net een maand voor mij begonnen. Zeker in het management werkt men er wel tien jaar of zelfs langer. Ik moet voor een echt unieke mijlpaal nog wel even wat langer blijven.”

Hoe kwam je in 2013 bij Sunny Cars terecht?

“Een verhaal met twee kanten.Mijn vorige werkgever, Holiday Cars, ging failliet. En zo’n faillissement brengt natuurlijk een hoop ellende met zich mee. Een van de klanten van Holiday Cars, touroperator Eliza was here, ging over naar Sunny Cars. Dat was natuurlijk vrij specifieke handel, en de kennis die ik had van dat account was waardevol. Hans Knottnerus (Managing Director bij Sunny Cars, red.) woonde in de buurt en was dus geen onbekende van mij. Hij heeft me uitgenodigd en ik ben dus eigenlijk min of meer meegekomen met die touroperator.”

Je zit echter al veel langer in het reizen?

“Ja, al meer dan 30 jaar eigenlijk. En dat is vooral toeval geweest. Mijn tante werkte bij Neckermann en ze hadden op dat moment mensen nodig op de reserveringsafdeling. Gedurende een periode van twaalf jaar ben ik dat bedrijf ingegroeid en heb ik de kneepjes van het vak geleerd.”

