Travel Counsellors heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: afgelopen week werd het 50.000ste interactieve reisschema gedeeld met een klant. “Bovendien is het interactieve reisschema vanaf nu ook na boeking beschikbaar in myTC, de digitale omgeving van Travel Counsellors voor klanten”, laat de reisorganisatie weten.

In januari 2024 nam Travel Counsellors technologiebedrijf Planisto over. Een van de belangrijkste onderdelen van Planisto is het interactieve reisschema. Binnen een half jaar wist Travel Counsellors deze functionaliteit volledig te integreren in de eigen technologie myTC. Deze omgeving, beschikbaar als app en website, biedt klanten alle informatie rondom hun reis. Van offertes en boekingen tot aan betalingen en praktische informatie.

Phenix

Zelfstandige reisadviseurs van Travel Counsellors stellen hun reizen samen in Phenix, het interne boekingssysteem. Vervolgens delen ze het interactieve reisschema eenvoudig met hun klanten via myTC. In het reisschema vinden klanten niet alleen praktische gegevens zoals routes, afstanden en productinformatie, maar ook inspirerende content, foto’s en beschrijvingen van bestemmingen. Zo komt de vakantie al voor vertrek helemaal tot leven.

Tone of voice

Om de content voor de interactieve reisschema’s verder uit te breiden is een speciaal contentteam opgericht. Dit team ontwikkelt hoogwaardige teksten en beelden voor verschillende bestemmingen wereldwijd. Alles in de tone of voice van Travel Counsellors. Daarmee is zowel de technologie als de content volledig in eigendom van Travel Counsellors.

Testfase

Vanaf nu is het interactieve reisschema ook na boeking beschikbaar in myTC. Zo hebben klanten niet alleen vooraf, maar ook tijdens hun vakantie altijd hun digitale reisschema bij de hand. Ongeveer 40 Nederlandse en Belgische Travel Counsellors namen deel aan de testfase hiervan. Nederland en België zijn dan ook de eerste twee landen waar Travel Counsellors actief is waar deze uitbreiding succesvol is uitgerold.

Enthousiast

Travel Counsellor Masja Pater is erg enthousiast: “Het interactieve reisschema is overzichtelijk en visueel aantrekkelijk, waardoor mijn klanten meteen zien hoe hun reis eruitziet en of deze bij hen past. Het bespaart mij enorm veel tijd dankzij automatische updates bij wijzigingen en voelt tegelijkertijd moderner en persoonlijker dan een statisch document. Dankzij het interactieve reisschema kunnen mijn klanten alle informatie onderweg nog handiger gebruiken, wat de voorpret en beleving van de reis vergroot.”

Lees binnenkort een interview in Travelpro met Vincent Hekkert (Head of Performance) over de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie en AI binnen Travel Counsellors.