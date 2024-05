Travel Counsellors Nederland behaalde een bijzondere mijlpaal. Maar liefst negen zelfstandige reisadviseurs, aangesloten bij de onderneming, behaalden de Gold-status. Nog niet eerder waren er zoveel Travel Counsellors met deze prestigieuze status.

De Travel Counsellors Gold-status bereik je niet zomaar. Deze reisadviseurs behoren tot de top 10% van de 2000 Travel Counsellors wereldwijd met de hoogste inkomsten. Wat deze mijlpaal zo bijzonder maakt is de verscheidenheid binnen de groep Gold Travel Counsellors. Twee Travel Counsellors hebben voor het eerst de Gold-status bereikt, één Travel Counsellor is na een periode opnieuw Gold geworden en zes hebben hun Gold-status geprolongeerd. Twee van deze Gold Travel Counsellors, Caroline van Huigenbos en Chris Hendriks, dragen al 12,5 jaar achter elkaar de Gold Status. Zij zijn dan ook tijdens de Travel Counsellors Conferentie in maart in het zonnetje gezet voor het bereiken van deze bijzondere prestatie.

Fred van Eijk (Managing Director Travel Counsellors Nederland en België): “Het is een geweldige prestatie dat maar liefst negen Nederlandse Travel Counsellors de ‘gouden- status’ mogen dragen. Dit laat het mogelijke succes van alle ondernemende Travel Counsellors zien en maakt mij ontzettend trots!”

Foto: Chris Hendrik, Milka van Dam, Caroline van Huigenbos en Fred van Eijk.