Miles Mercera, sinds 2021 CEO van Tourism Corporation Bonaire (TCB), neemt afscheid van zijn functie. In een emotioneel afscheidsbericht blikt hij terug op vier jaar waarin hij zijn passie voor toerisme en zijn liefde voor Bonaire heeft kunnen combineren.

“Voor mij was het een droom die uitkwam”, schrijft Mercera in een mail aan partners, collega en de inwoners van Bonaire. “Mijn passie voor toerisme werd op jonge leeftijd aangewakkerd op Bonaire, toen ik als vijftienjarige mijn eerste baantje als ober had bij Amadeus Restaurant. Dat eerste salaris gaf mij het gevoel dat ik de wereld kon veroveren.”

Mercera benadrukt dat zijn verhaal symbool staat voor de kansen die Bonaire te bieden heeft: “Bonaire is groot genoeg om al onze dromen te verwezenlijken. Met hard werken, voorbereiding en toewijding is er geen limiet aan wat we kunnen bereiken.” Hij roept de gemeenschap op om te blijven geloven in de kracht van samenwerking en de enorme potentie van het eiland.

Hoogtepunten en mijlpalen

Tijdens zijn periode als CEO heeft Mercera samen met zijn team verschillende belangrijke mijlpalen bereikt. Hij noemt onder andere de lancering van de nieuwe bestemming-branding “It’s in Our Nature”, de invoering van de Visitor Entry Tax, en de ontwikkeling van een datagedreven marketingstrategie. Ook de focus op community-based tourism en de vooruitgang in luchtvaartverbindingen worden als hoogtepunten genoemd. “We staan op het punt een record te bereiken van ongeveer 180.000 bezoekers tegen het einde van 2024,” aldus Mercera.

Hoewel hij trots is op deze prestaties, benadrukt hij dat het succes te danken is aan de samenwerking met verschillende stakeholders. “Deze successen zijn niet alleen de mijne; ze zijn het resultaat van de toewijding en passie van iedereen die heeft bijgedragen.”

Blik op de toekomst

Mercera doet een oproep aan de overheid, het bedrijfsleven en de TCB Board om de ingeslagen weg voort te zetten. “Het is essentieel om hervormingen in governance te prioriteren, de financiële onafhankelijkheid van TCB te versterken en de betrokkenheid van de gemeenschap verder te verdiepen.” Hij gelooft dat deze stappen nodig zijn om de vooruitgang te behouden en Bonaire naar nog grotere hoogten te leiden.

In zijn afscheidsbericht spreekt Mercera ook zijn dank uit aan de verschillende organisaties en individuen met wie hij heeft samengewerkt. “Dank jullie wel voor het vertrouwen, de samenwerking en het geloof in de visie die we hebben gerealiseerd.”

Optimisme en trots

Hoewel hij vertrekt, blijft Mercera optimistisch over de toekomst van Bonaire. Hij eindigt zijn boodschap met een inspirerend citaat: “Lokual ku ta hasi Boneiru asina speshal, no ta loke ku e tin pero lokual ku e no tin”—vrij vertaald: “Wat Bonaire echt speciaal maakt, is niet wat het heeft, maar wat het niet heeft.”

Met trots en dankbaarheid sluit hij een belangrijk hoofdstuk in zijn carrière af, terwijl hij vol vertrouwen uitkijkt naar wat de toekomst voor Bonaire in petto heeft.