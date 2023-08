Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft een nieuwe campagne, genaamd ‘Rediscover Bonaire, the last minute escape’ gelanceerd.

Kernboodschap van de campagne is om nieuwe ervaringen op te doen en buiten de gebaande paden te treden om de pure schoonheid van het eiland te ontdekken. Daarnaast is er volop voordeel te behalen bij meer dan dertig eilandpartners die aantrekkelijke kortingen bieden op tal van activiteiten en accommodaties. Rediscover Bonaire is geldig tot en met eind oktober.

Campagne

“We hebben deze campagne opgezet voor iedereen die nieuwsgierig is naar Bonaire, of het eiland al vaker heeft bezocht maar graag nieuwe eiland-ervaringen op wil doen”, aldus Miles Mercera (CEO van Tourism Corporation Bonaire). “In de ogen van onze bezoekers zijn we misschien een klein eiland, maar je zal je nog verbazen hoeveel verschillende gezichten Bonaire heeft en welke verrassende ontdekkingen je kunt blijven doen. De boodschap die we met deze campagne willen overbrengen is dat het eiland zoveel meer is dan zon, zee, strand en een wereldberoemde duikbestemming. Met deze aanbiedingen en kortingen wordt het extra aantrekkelijk om Bonaire binnenkort eens te bezoeken, of er terug te keren”.

Bonaire

De deelnemende eilandpartners bieden voor elk wat wils, van een verblijf in een vrijstaande villa tot een kleinschalig boetiekhotel; kortingen op het halen van je PADI-duikcertificaat; paardrijden, of boottochten maken, tot escape games in de openlucht, waarbij je in een spannende puzzeltocht langs monumenten en andere markante plekken op het eiland meer te weten komt over belangrijke personen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Bonaire. De kortingen verschillen per deelnemende eilandpartner en variëren van 10% korting tot wel $100 voordeel op een vakantiepakket van zeven nachten. Alle aanbiedingen van Rediscover Bonaire vind je hier.