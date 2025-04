Regent Seven Seas Cruises kondigt een uitgebreide renovatie aan voor twee van hun schepen, de Seven Seas Mariner en Seven Seas Voyager, gepland voor eind 2025 en het voorjaar van 2026.



Deze investering van miljoenen dollars heeft tot doel de luxe ervaring te verbeteren met vernieuwde suites, gemeenschappelijke ruimtes en eetgelegenheden zoals de Pool Grill met een nieuwe pizzeria. Het ontwerp streeft naar consistentie met de nieuwere Explorer-Class schepen, en de projecten markeren een belangrijke fase in de voortdurende “Pursuit of Perfection” van de cruisemaatschappij.



De renovatie van Seven Seas Mariner start op 3 november 2025 in het droogdok van Marseille. Op 26 november is het schip klaar voor vertrek en maakt het een 14-daagse trans-Atlantische cruise, getiteld: Serenity at Sea, van Barcelona naar Miami. Daarna volgen diverse reizen vanuit Miami, voordat het schip in 2026 aan de iconische wereldcruise The Sense of Adventure begint.

Seven Seas Voyager wordt op 26 april 2026 in droogdok geplaatst en is op 21 mei klaar voor haar eerste vernieuwde reis: een 12-daagse cruise Eastern Mediterranean Gems van Barcelona naar Athene, met tussenstops in onder andere Kroatië, Montenegro en de Griekse eilanden. Aansluitend maakt het schip reizen langs zowel de westelijke als oostelijke Middellandse Zee – met stops in Italië, Portugal, Turkije en Griekenland – waarna ze haar vernieuwde uitstraling toont aan gasten die de Britse eilanden verkennen.