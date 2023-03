Mirella de Kock-Houmes wordt Managing Director e-hoi Benelux

Deel dit artikel

Mirella de Kock-Houmes is benoemd tot Managing Director e-hoi Benelux, zij neemt hiermee de managementfunctie over van Bas Ruben, die halverwege 2022 aantrad. De merken Zeetours Cruises, Cruise Travel, Cruisewinkel en Wondercruises zijn onderdeel van het Duitse e-hoi GmbH.

De Kock-Houmes is een bekend gezicht in de cruisebranche, zo is zij al vele jaren werkzaam bij Zeetours Cruises waar zij diverse posities heeft bekleed. In de laatste jaren was zij als Business Development Manager verantwoordelijk voor de B2B-partnerships van Zeetours en vervulde zij een prominente rol in het Management Team. Met haar jarenlange ervaring neemt zij het management van de Nederlandse en Belgische e-hoi labels over.

Mirella de Kock-Houmes: “Ik kijk er naar uit om in deze nieuwe rol aan de slag te gaan. We zien dat de cruisemarkt weer volledig is aangetrokken sinds de uitdagende coronajaren, en hebben een duidelijke taak te vervullen: onze marktpositie verder verstevigen en uitbreiden. Met ruim 40 collega’s in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen hebben wij een zeer deskundig en kennisrijk team. Ik zie er naar uit om de dagelijkse leiding voor mijn rekening te nemen.”

De Kock-Houmes wordt in haar rol als Managing Director ondersteund door Patrick Cépèro, die tot aan zomer 2022 de rol van Managing Director vervulde en werkzaam is als Senior Strategic Advisor is voor de gehele e-hoi groep. Daarnaast is Cépèro nog altijd statutair bestuurder van de e-hoi Benelux merken.

In 2006 richtte Patrick Cépèro Cruisewinkel op in Amsterdam, waarna een uitbreiding naar de Belgische markt volgde. In 2015 werd Cruisewinkel overgenomen door e-hoi, maar bleef Cépèro aan als managing director. In respectievelijk 2018 en 2019 werden Zeetours Cruises en Cruise Travel toegevoegd aan het portfolio van de e-hoi groep, waarmee marktleiderschap werd behaald in Nederland. Cruisewinkel.be werd in 2020 hernoemd naar Wondercruises en betrad daarmee ook het Waalse deel van de Belgische markt.

Auteur Sharon Evers