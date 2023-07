De één ruilde een carrière bij het familiebedrijf in voor een baan bij een grote retailketen en komt pas echt tot rust als ze op haar paard zit. De ander staat haar mannetje in diverse tv-programma’s en volgde en passant een cursus tot BABS. We hebben het over Michelle de Wit (Chief Retail Officer D-reizen) en Petra Kok (Head of External Communications en woordvoerder TUI Nederland).

Petra: “Ik vind het heel leuk dat we elkaar mogen interviewen. Maar ik ben ook benieuwd waarom je mij hiervoor hebt uitgenodigd?”

Michelle: “Ik vind je een powervrouw. Je komt altijd op voor vrouwen in de branche, tenminste op social media, en ondersteunt vrouwen die ambitie hebben. Dat vind ik heel bewonderenswaardig. Maar ook, toen ik net was begonnen bij Travelcenter de Wit hebben we samen een tv-commercial opgenomen voor Holland International en sinds die tijd kijk ik al tegen je op.”

Petra: “Haha, dat is waar ook, die opnames herinner ik me nog. Voor een reeks tv-commercials wilden we niet met modellen werken, maar met echte reisagenten. Jij was daar ook bij en had de tekst: ‘Holland International en Reisburo de Wit, wij begrijpen waar u heen wilt’.”

Michelle: “Op tv werd ik vermeld met mijn naam en Reisburo de Wit. Ik kwam toen net kijken. Dat was heel leuk om te doen.”

