Het Vakantie Festival kondigt met trots de deelname aan van Mr.E-ZY, het innovatieve merk van oprichter Simon Rutz. Mr.E-ZY staat bekend om zijn slimme en praktische travel gear die reizen comfortabeler en efficiënter maakt. Met hun aanwezigheid in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch in het voorjaar van 2026 krijgt het festival er opnieuw een opvallend lifestylemerk bij.

Simon Rutz (oprichter van Mr.E-ZY) ziet in het Vakantie Festival een krachtig platform: “Ons doel is om producten te ontwikkelen die reizen makkelijker en plezieriger maken. Het Vakantie Festival is voor ons dé gelegenheid om direct te laten zien hoe onze oplossingen het verschil maken voor reizigers. We zijn blij om hier onze producten te presenteren en het gesprek aan te gaan met een breed publiek.”

Extra energie

Frits Kuijper( mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de frisse dynamiek die Mr.E-ZY toevoegt: “Ik vind het geweldig dat we naast bestemmingen en reisorganisaties ook innovatieve merken aan boord hebben die het reizen zelf verbeteren. Mr.E-ZY laat zien dat praktische ideeën net zo inspirerend kunnen zijn als verre landen. Dat geeft het festival extra energie en verrassing.”

Compleet

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) ziet vooral de strategische waarde: “Met Mr.E-ZY bewijzen we opnieuw dat het Vakantie Festival een écht travel lifestyle event wordt. Het gaat niet alleen om waar je naartoe gaat, maar ook om hoe je reist. Merken als deze maken ons verhaal compleet en tonen dat de markt ons festival breed en enthousiast ondersteunt.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.