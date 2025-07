MSC Cruises heeft opnieuw een ‘MSC Star of the Month’ uitgeroepen: Ellen Beers (Ellen Reizen/United Travel) heeft door de rederij uitgeroepen tot ‘MSC Star of the Month’ voor de maand juni. Deze erkenning is toegekend vanwege haar opvallende prestaties op het gebied van groepsverkoop.

Onder haar label Ellen Reizen wist Beers in korte tijd een omvangrijke groepscruise te organiseren, een primeur in haar samenwerking met MSC Cruises. Dankzij haar gedrevenheid, diepgaande kennis van groepsreizen en persoonlijke benadering wist zij snel het vertrouwen van haar klanten te winnen en dit succesvol om te zetten in boekingen.

Daniel Kruithof, Sales Executive bij MSC Cruises: “We zien een sterke toename in de vraag naar cruises voor groepen. MSC Cruises sluit hier perfect op aan met een breed aanbod van faciliteiten aan boord en aantrekkelijke, kortere routes. Voor families, vriendengroepen én bedrijven – denk aan incentives of personeelsuitjes – is een cruise een zorgeloze totaalervaring. Alles is geregeld: verblijf, maaltijden, entertainment en excursies. Dat maakt het organiseren van groepsreizen overzichtelijk en efficiënt.”

Met de titel ‘MSC Star of the Month’ zet MSC Cruises maandelijks een reisprofessional in het zonnetje die uitblinkt in verkoop, service of prestatie. Ellen Beers heeft die erkenning zonder twijfel verdiend.



Foto: Daniel Kruithof en Ellen Beers