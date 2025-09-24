MSC Cruises introduceert de MSC Yacht Club op de MSC Poesia als onderdeel van een grootschalige upgrade, een van de grootste in de geschiedenis van de rederij.

De vernieuwing omvat tevens de introductie van de specialiteitenrestaurants Butcher’s Cut en Kaito Sushi Bar, de All-Stars Sports Bar, een vernieuwde MSC Aurea Spa en een uitgebreide MSC Gym powered by Technogym.

Alaska

Gasten van MSC Cruises’ allereerste Alaska-seizoen aan boord van MSC Poesia zullen kunnen genieten van deze nieuwe faciliteiten en kunnen voor het eerst de ongeëvenaarde schoonheid van Alaska ontdekken, met adembenemende landschappen, indrukwekkende wilde dieren en een rijk cultureel erfgoed van de Alaska Native bevolking.

Wilde dieren

Reizigers varen langs pittoreske bestemmingen zoals Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm en Juneau (Alaska), evenals Victoria (British Columbia, Canada). Bij elke havenstop worden diverse excursies aangeboden, variërend van het proeven van regionale culinaire hoogstandjes tot het verkennen van afgelegen wildernisgebieden of het glijden door serene wateren op zoek naar bijzondere dieren in het wild.

MSC Yacht Club

Gasten die een verblijf in de nieuw toegevoegde MSC Yacht Club boeken, genieten van een exclusieve all-inclusive ervaring met 24-uurs butlerservice en conciërgeservice, ruime en elegant ingerichte suites, en toegang tot een privé-oase aan faciliteiten. Deze omvatten een speciaal restaurant, lounge, privé-zonnedek met whirlpools, en een grillrestaurant met bar, allemaal naadloos geïntegreerd binnen het schip.