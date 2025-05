TravelTeam in Oss is door MSC Cruises uitgeroepen tot ‘MSC Star of the Month’ voor de maand april. Het reisbureau ontvangt deze erkenning vanwege haar uitzonderlijke prestaties in de verkoop van MSC Yacht Club.

Met hun deskundigheid, klantgerichte aanpak en uitgebreide kennis van MSC Cruises, wist TravelTeam in april een opvallend aantal boekingen te realiseren voor de MSC Yacht Club – het premium ‘schip-in-een schip’ concept van MSC Cruises.

Daniel Kruithof, Sales Executive bij MSC Cruises, licht toe: “De MSC Yacht Club biedt gasten een intieme, luxe ervaring aan boord van onze schepen. Denk aan een privégedeelte met suites, exclusieve restaurants en lounges, een eigen zonnedek en 24-uurs butlerservice. Alles is erop gericht om ultiem comfort, privacy en persoonlijke aandacht te bieden, terwijl gasten ook kunnen genieten van alle faciliteiten en entertainment die de rest van het schip te bieden heeft.”

De titel ‘MSC Star of the Month’ is een maandelijkse onderscheiding voor reispartners die uitblinken in boekingsresultaten, service en promotie van MSC Cruises.