De maand mei blijkt een populaire vakantiemaand te zijn onder Nederlanders; 1 op de 5 heeft vakantieplannen voor deze maand.



Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), dat maandag is verschenen.



NBTC heeft goed nieuws te melden, want het aantal Nederlanders met vakantieplannen ligt dit jaar hoger dan vorig jaar. Momenteel heeft 9 op de 10 ondervraagden de intentie om in de komende 12 maanden op vakantie te gaan. Dit is meer dan vorig jaar, toen 8 op de 10 aangaf het komende jaar op vakantie te gaan.



Opvallend is dat duurzaamheid, stijgende prijzen en extreme weersomstandigheden een belangrijke rol spelen bij vakantiekeuzes. Onder Nederlanders heeft 51% al een vakantie geboekt en heeft nog eens 39% de intentie dit te gaan doen.



Dit blijkt uit de negentiende editie van de Vakantie Sentiment Monitor van NBTC. Dit onderzoek in zeven landen (Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten en China) geeft inzicht in vakantieplannen en de invloed van de actualiteit hierop.



Van alle ondervraagden geeft gemiddeld 50% aan genoodzaakt te zijn aanpassingen te maken in het vakantiegedrag door stijgende prijzen. Voor Chinezen en Fransen geldt dit het meest (60% en 57%), voor Nederlanders het minst (38%).



Vooral het verminderen van het aantal vakanties en het kiezen voor goedkopere accommodaties zijn gehanteerde aanpassingen. Volgens NBTC vermijdt 10% van de Nederlanders het hoogseizoen vanwege stijgende prijzen. Dat is meer dan vorig jaar.



Tegelijkertijd zegt 44% van alle ondervraagden voor de eerstvolgende vakantie een vergelijkbaar budget te hebben als in voorgaande jaren. Gemiddeld 31% geeft zelfs aan meer budget beschikbaar te hebben.



Extreme weersomstandigheden beïnvloeden voor 46% van alle ondervraagden de vakantiekeuze. Als gevolg van extreem weer passen vakantiegangers vooral de periode aan waarin ze op vakantie gaan.



Daarnaast kiest 1 op de 5 Nederlanders juist voor een andere bestemming door toenemende extreme weersomstandigheden. Ondertussen letten Britten en Amerikanen meer op de voorwaarden en verzekeringen bij het boeken van een vakantie.



Bij het boeken van vakanties vindt de helft (51%) van alle ondervraagden het belangrijk om rekening te houden met duurzaamheid. Duurzaamheid heeft meer invloed op vakantiekeuzes dan mogelijke drukte op vliegvelden en conflicten in de wereld.

Opvallend is dat Nederlanders het minst rekening houden met duurzaamheid. Chinezen geven het meest aan rekening te houden met duurzaamheid, door hun keuze in bijvoorbeeld accommodatie, vervoermiddel of bestemming.



Uit de resultaten blijkt dat de maand mei onder Nederlanders een geliefde vakantiemaand is. Ook spelen betaalbaarheid en weersomstandigheden voor een grote groep Nederlanders mee bij hun vakantiekeuzes.



Jos Vranken, algemeen directeur van NBTC, spreekt van een interessante ontwikkeling. ‘Er lijkt steeds meer behoefte aan vakantiespreiding te zijn. Dit kan zorgen voor meer keuzemogelijkheden en lagere prijzen voor consumenten. Ook voor ondernemers is spreiding interessant; het kan zorgen voor meer bezoek buiten het hoogseizoen. Zo leveren bezoekers ook een waardevolle bijdrage buiten de piekmomenten om. Momenten waarop het vaak al erg druk is en accommodaties bijvoorbeeld al vol zitten. Ook kan spreiding de druk op steden en regio’s verlichten. Het is duidelijk dat we meer inzicht moeten krijgen in de effecten ervan en de maatregelen die daarbij passen, zoals flexibilisering van vakanties. Daarover moeten we als sector het gesprek met elkaar en ook het onderwijs aangaan.’ (Foto Shutterstock).