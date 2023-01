NCL benoemt Jason Krimmel tot Vice President of International

Deel dit artikel

Norwegian Cruise Line (NCL) kondigt de aanstelling van Jason Krimmel als Vice President of International aan. In zijn nieuwe functie houdt Krimmel toezicht op de verkoop-, marketing- en communicatie-inspanningen buiten de Verenigde Staten en Canada om de internationale aanwezigheid van NCL uit te breiden. De focus ligt voornamelijk op het optimaliseren van de samenwerking tussen de diverse regio’s, het ontdekken van nieuwe verkoopkansen en het aansturen van impactvolle through-the-linecampagnes. In deze functie zal hij rapporteren aan Todd Hamilton, Senior Vice President of Sales van Norwegian Cruise Line.

Daarnaast is Kevin Bubolz, die de functie van Managing Director Europe vervulde sinds maart 2018, benoemd tot Vice President & Managing Director CEMEA.

“Tijdens zijn 19-jarige dienstverband bij NCL heeft Jason verschillende functies vervuld en leiding gegeven aan verschillende afdelingen binnen de organisatie”, aldus Todd Hamilton, Senior Vice President of Sales van NCL. “Zijn ruime ervaring, internationale mentaliteit en uitzonderlijke leiderschap maken hem de juiste persoon om de positie van NCL bij de internationale handel en consumenten te versterken terwijl wij ons voorbereiden op de komst van vijf extra schepen van onze baanbrekende Prima-Klasse, waarmee wij onze capaciteit met 40% gaan uitbreiden tegen 2027.”

Sinds het start van zijn loopbaan bij NCL in 2003 bij NCL als Business Development Manager voor Noord-Texas, heeft Krimmel verschillende functies vervuld. Waaronder Director of Field Sales and Business Development, waar hij leiding gaf alle in de VS gevestigde Business Development Managers. Daarnaast vervulde Krimmel de functie van Vice President of Trade Marketing and Engagement, een rol die erop gericht was om op strategische wijze bekendheid bij de handel op te bouwen en van reisagenten levenslange zakenpartners te maken. In zijn meest recente functie als Vice President of International Marketing and Global Creative Strategy hebben hij en zijn team met succes Break Free gelanceerd – NCL’s meest omvangrijke internationale marketingcampagne tot nu toe, met wereldwijde TV-integraties.

“Ik ben enthousiast om de internationale business van NCL te leiden en onze meest veelbelovende markten verder te laten groeien”, aldus Jason Krimmel, NCL’s nieuwste Vice President of International. “De verwachte komst van Norwegian Viva, het 19e schip in onze bekroonde vloot, en onze terugkeer naar bestemmingen wereldwijd zullen ons in staat stellen om volledig te profiteren van de inhaalvraag naar cruises wereldwijd. Hierdoor zal 2023 het meest succesvolle jaar van NCL tot nu toe te worden.”

Nieuwe positie van Kevin Bubolz

Kevin Bubolz, die de functie van Managing Director Europe vervulde sinds maart 2018, is benoemd tot Vice President & Managing Director CEMEA. In deze vergrote rol wordt hij verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten van NCL in continentaal Europa, Israël, het Midden-Oosten en Afrika. Bubolz is sinds 2005 werkzaam bij NCL en heeft sindsdien verschillende functies vervuld in Marketing, Sales en Revenue Management, waaronder Vice President of Commercial and Business Planning bij Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), het overkoepelende bedrijf van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises.

Sharon Evers