NCL versoepelt coronamaatregelen aan boord

Sinds 4 oktober 2022 hoeven passagiers van Norwegian Cruise Line (NCL) geen COVID-19-testen te laten zien, het gebruik van maskers en vaccinatie-eisen zijn ook afgeschaft.

“Gezondheid en veiligheid zijn altijd onze eerste prioriteit; in feite waren wij vanaf het begin van de pandemie de koplopers op het gebied van gezondheid en veiligheid,” zei Harry Sommer, Norwegian Cruise Line’s President en Chief Executive Officer. “Veel reizigers hebben geduldig gewacht op hun langverwachte vakantie op zee en we kunnen niet wachten om hun terugkeer te vieren.”

Met de versoepeling van de gezondheids- en veiligheidsprotocollen, blijft NCL de richtlijnen voor het reizen zoals dat wordt vereist door de bezochte bestemmingen, volgen. Voor alle specifieke reisvoorschriften per land kunnen reizigers terecht via deze link. Gasten kunnen ook hier terecht voor meer informatie over de vereiste reisdocumenten die zij nodig hebben voor hun reis met NCL.

Author Sharon Evers